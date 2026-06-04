Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляжи Рязани

1 июня в Рязанской области официально начался купальный сезон. Редакция РЗН. Инфо решила проверить, как благоустроили пять городских пляжей, на содержание которых в 2026 году выделили чуть больше трех миллионов рублей. Территория каждого пляжа должна быть оборудована по условиям закупки. В тендере указывается, что на каждом пляже обязательны к установке медпункты, спаспосты, стойки со спасательными кругами и «концами Александрова». На каждом пляже должны работать два спасателя, медработник, а также сотрудник охраны. Кроме того, предусмотрено обустройство гостевой парковки. Но это на бумаге. А на деле…

1 июня в Рязанской области официально начался купальный сезон. Редакция РЗН. Инфо решила проверить, как благоустроили пять городских пляжей, на содержание которых в 2026 году выделили чуть больше трех миллионов рублей.

Что должно быть на городских пляжах

В 2026 году для пляжей Рязани должны были подготовить единый стиль оформления. Планировалось установить на всех пляжах в едином стиле малые архитектурные формы, здания и сооружения, в том числе беседки, бани, перголы, кафе, стационарный настил, раздевалки, скамейки и туалеты. В качестве примера на заседании комитета гордумы показали красивую картинку:

Согласно условиям муниципального контракта, заключенного с индивидуальным предпринимателем Трушиной Антониной Ивановной, на благоустройство пяти городских пляжей Рязани потратят 3 миллиона 150 тысяч рублей. Оплата работ предусмотрена тремя равными траншами по 1 миллиону 50 тысяч рублей в период с конца апреля по конец сентября 2026 года.

Еще до официального открытия пляжей, за две недели, подрядчик был обязан провести лабораторные исследования проб воды и песка, а также разработать программу производственного контроля. Для получения положительного заключения приемочной комиссии на каждый пляж необходимо предоставить комплект документов [заключения экспертиз; трудовые договоры с работниками пляжа — спасателями, медработниками, уборщиками; договор на обслуживание биотуалетов и т. п]. Для сигнализации о режиме купания подрядчик должен установить мачты: желтый флаг означает, что купание разрешено, черный — запрещено.

Территория каждого пляжа должна быть оборудована по условиям закупки. В тендере указывается, что на каждом пляже обязательны к установке медпункты, спаспосты, стойки со спасательными кругами и «концами Александрова».

Также каждый пляж должен быть оснащен кабинами биотуалетов, десятью урнами и контейнером для сбора мусора. Из пляжной инфраструктуры предусматривается установка 16 тентов от солнца, четырех скамеек и двух кабин для переодевания. Также в обязательном порядке обустраиваются спортивные зоны и детские площадки с песочницами, горками и качелями. На территории должна быть обеспечена устойчивая мобильная связь.

Границы заплывов и детские зоны купания должны быть четко обозначены буйками, а на видных местах — размещены знаки безопасности и информационные стенды. На стендах указывается расписание работы пляжа, текущие данные о температуре воды и воздуха, схема акватории с опасными участками, перечень запрещенных действий, инструкции по оказанию помощи утопающему и профилактические плакаты.

На каждом пляже должны работать два спасателя, медработник, а также сотрудник охраны. Кроме того, предусмотрено обустройство гостевой парковки.

Но это на бумаге. А на деле…

Полудохлая рыба, кровожадные комары и грязная вода

Пляж у Лысой горы в Солотче формально оборудован, но желание искупаться пропадает с первого взгляда на воду. На берегу стоят восемь скамеек, четыре урны и один большой бак для мусора. Работают два спасателя и медработник.

Есть два туалета и две раздевалки, в воде установлены буйки, обозначающие границы заплыва.

Но вместо обещанных спортивных зон, детских площадок — стая кровожадных комаров, которая атакует каждого, кто осмеливается приблизиться к воде. Вода в реке мутная, коричневатого оттенка, без выраженного запаха. В воде у берега плавает полудохлая рыба брюхом кверху.

Смельчаков искупаться в такой воде 1 июня не нашлось — берег в основном пустовал. Неподалеку сидел рыбак.

Мечта эксгибициониста и туалет под замком

На Ореховом озере в Лесопарке квакают лягушки, людей больше, чем на Лысой горе. Песок на пляже порос травой.

Есть площадка для пляжного волейбола, но без сетки. Рядом стоят три скамейки. Всего на пляже десять скамеек, также есть беседка.

Урн — больше десятка. Есть рядом с каждой скамейкой и раздевалкой.

Раздевалки две, внутри по четыре кабинки в каждой. Но в стенах этих кабинок — сквозные дыры, так что о приватности можно забыть.

Деревянные настилы тоже с сюрпризом: в некоторых зияют дыры и неровности. Медработник и спасатели на месте — это плюс.

Двое подростков, несмотря на черный флаг на спасательной вышке, открыли купальный сезон. «Водичка не очень», — констатировал один из них.

Главная проблема Орехового озера — туалеты. Они как не работали в прошлом году, так и не функционируют в начале июня 2026 года. На кабинках висят амбарные замки. Чтобы справить нужду, видимо, нужно иметь специальный ключик.

Власти регулярно отчитываются о контролируемом перемещении настилов во время половодья и обещают ремонт, но дыры в «полу» остаются. В 2023 году проводились масштабные благоустроительные работы в Лесопарке за 67,8 миллиона рублей, согласно которым на пляже должны были появиться шезлонги — их сейчас нет, как и нового песка.

Больше всего людей

На Борках-3 купается больше всего людей, особенно детей. Это место выглядит благоустроенным и чистым. Работают магазины.

На пляже есть четыре раздевалки, пять урн, семь скамеек, навес от солнца и флагшток. Работают спасатель и медработник — оба на своих местах.

Оборудована спортивная зона с турниками — любители здорового образа жизни могут совместить отдых с тренировкой. Большая парковка позволяет приехать на машине без проблем.

Вдоль берега установлены металлические зонты рядом со скамейками — можно спрятаться от солнца.

Работают два десятка платных беседок, некоторые уже заняты отдыхающими.

Стоят большие контейнеры для мусора, три биотуалета — все в рабочем состоянии.

Самый благоустроенный пляж

Пляж на Борках-2 тоже выглядит прилично. Тут шесть раздевалок, как минимум десять урн, два рабочих туалета.

Есть пять бесплатных скамеек, но за качели и прокат оборудования — сапов и других пляжных принадлежностей — придется заплатить.

Вокруг пляжа расположились девять больших платных беседок, у каждой своя мусорка. В среду днем людей было немного.

Спасателей в желтых футболках на берегу корреспондент не заметила.

Зато из домика проката вышли мужчина и женщина — видимо, арендаторы территории. Они поинтересовались, из какого я издания, и охотно рассказали о ситуации с инфраструктурой. Оказалось, туалет на видном месте поставить не удалось — туда просто не сможет заехать машина для обслуживания и откачки. Найти туалет можно только следуя указателям.

Также этом пляже на единственном из всех есть песочница.

Место для обеденного загара

На 1-ом Борковском карьере инфраструктура минимальная: две раздевалки, пять урн, две скамейки и навес.

На мачте развевается черный флаг — купание запрещено. Установлен спасжилет на случай чрезвычайной ситуации.

Спасатели и медработник были на месте, медпункт работал, два биотуалета тоже были доступны для посетителей.

Всего на пляже загорали две девушки.

Пляж выглядит скромно по сравнению с 3-м карьером, но свои минимальные функции выполняет. Есть где переодеться, куда выбросить мусор, работает медпункт. Для быстрого отдыха в обеденный перерыв или вечерней прогулки — вполне подойдет.

Деньги потрачены, но результат разный

В целом картина получилась контрастная. За три с лишним миллиона рублей одни пляжи встретили гостей дырявыми полами и замками на туалетах, другие — вполне комфортными условиями. Борковские карьеры выглядят предпочтительнее — там есть и чистота, и инфраструктура, и работающие удобства.

А вот кто осуществлял приемку работ, если вообще осуществлял, учитывая грандиозные планы на общую концепцию и прописанные условия в контракте — вопрос.