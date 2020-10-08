Полиция рассказала о результатах проверки по делу Навального

Полицейские начали изучать видеозаписи из соцсетей по инциденту с оппозиционером.

МВД России опросило более 230 человек, которые контактировали с Алексеем Навальным в Томске, пишет РИА Новости.

Кроме того, полицейские начали изучать видеозаписи из соцсетей по инциденту с оппозиционером.

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Мужчину перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили.

Проверку из-за госпитализации Навального начало МВД.

Лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие яда в организме Навального.

Навальный дал первое интервью после выхода из комы.