Полиция рассказала о результатах проверки по делу Навального
Полицейские начали изучать видеозаписи из соцсетей по инциденту с оппозиционером.
МВД России опросило более 230 человек, которые контактировали с Алексеем Навальным в Томске, пишет
Кроме того, полицейские начали изучать видеозаписи из соцсетей по инциденту с оппозиционером.
Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Мужчину перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили.
Проверку из-за госпитализации Навального начало МВД.
Лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие яда в организме Навального.
Навальный дал первое интервью после выхода из комы.