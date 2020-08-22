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Навального разрешили отправить на лечение в Германию
Навального уже начали готовить к транспортировке.

Медики разрешили отправить Алексея Навального в Германию для оказания врачебной помощи. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на главврача омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко.

Навального уже начали готовить к транспортировке. Рейс, который отправится из Омска в Германию, задержали до утра субботы.

По словам Калиниченко, мозг Навального в стабильном состоянии, угрозы его жизни сейчас нет.

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому.