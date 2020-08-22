Навального разрешили отправить на лечение в Германию
Навального уже начали готовить к транспортировке.
Медики разрешили отправить Алексея Навального в Германию для оказания врачебной помощи. Об этом передает
Навального уже начали готовить к транспортировке. Рейс, который отправится из Омска в Германию, задержали до утра субботы.
По словам Калиниченко, мозг Навального в стабильном состоянии, угрозы его жизни сейчас нет.
Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому.