МВД начало проверку из-за госпитализации Навального

МВД начало проверку из-за госпитализации Алексея Навального. Об этом
Следователи назначили доследственную проверку в связи с госпитализацией Навального 20 августа в Омске. Все обстоятельства произошедшего уточняются.
Во время проверки уже осмотрели номер, в котором проживал политик, местность по маршруту его передвижения. Полиция изъяла более 100 предметов, «которые могут иметь доказательное значение», просмотрела данные систем видеонаблюдения.
В сообщении отметили, что пока ведомство не выявило сильнодействующих веществ в организме политика.
Ранее в берлинской клинике, куда перевезли Навального, рассказали, что политика отравили.
Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Его перевезли на лечение в Германию.