МВД начало проверку из-за госпитализации Навального

Пока ведомство не выявило сильнодействующих веществ в организме политика.

МВД начало проверку из-за госпитализации Алексея Навального. Об этом сообщило управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Следователи назначили доследственную проверку в связи с госпитализацией Навального 20 августа в Омске. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Во время проверки уже осмотрели номер, в котором проживал политик, местность по маршруту его передвижения. Полиция изъяла более 100 предметов, «которые могут иметь доказательное значение», просмотрела данные систем видеонаблюдения.

В сообщении отметили, что пока ведомство не выявило сильнодействующих веществ в организме политика.

Ранее в берлинской клинике, куда перевезли Навального, рассказали, что политика отравили.

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Его перевезли на лечение в Германию.