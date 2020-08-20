Видео: Навального экстренно госпитализировали в Омске

Медики диагностировали токсическое отравление.

Оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали с подозрением на отравление, пишут «Известия».

Утром 20 августа Навальный возвращался из Томска в Москву. Во время полета ему стало неожиданно плохо. Самолет экстренно сел в Омске.

Медики диагностировали токсическое отравление. По их словам, токсин быстро всосался в организм через горячую жидкость. Сейчас Навальный лежит без сознания в реанимации.

В команде оппозиционера считают, что его отравили. По их мнению, Навальному что-то подмешали в чай. Кроме чая он с утра ничего не пил. Сеййчас врачи поместили Навального в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.