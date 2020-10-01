Навальный дал первое интервью после выхода из комы

Навальный рассказал, что в аэропорту и перед полетом чувствовал себя хорошо.

Политик Алексей Навальный дал первое после отравления интервью, в котором рассказал, что чувствовал, пока был в сознании, пишет «Медуза».

Навальный рассказал, что в аэропорту и перед полетом чувствовал себя хорошо.

«Я не понимаю, что со мной происходит. В туалете умываюсь холодной водой, сижу на унитазе, жду, снова умываюсь. И самое главное впечатление было: боли нет, но ты понимаешь, что умираешь», — рассказал оппозиционер.

После этого Навальный вышел из туалета и сказал стюарду: «Меня отравили. Я умираю». Он лег на пол перед ним, а голоса становились все тише. Последнее, что он вспомнил, — это крик женщины «Не отключайтесь!»

Сам политик полагает, что впитал яд через кожу. В отеле было много предметов, к которым он прикасался перед отъездом.

«Вот почему так важно изучить мою одежду. Я не сомневаюсь, эти вещи уже месяц кипят в большом баке с хлоркой! Так что следы убрали», — уверен Навальный.

Он полагает, что по замыслу отравителей, должен был умереть в самолете, тогда бы следы «Новичка» никто не нашел, так как в моргах нет масс-спектрометров.

«Если бы не цепочка удачных обстоятельств — лётчики совершили вынужденную посадку в Омске, скорая помощь немедленно была в аэропорту, мне в течение полутора часов дали атропин — я бы умер», — считает Навальный.

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Мужчину перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили.

Проверку из-за госпитализации Навального начало МВД.

Лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие яда в организме Навального.