Алексея Навального отравили — берлинская клиника

Назначен еще один анализ для выяснения вещества, которым его отравили.

Медики берлинской клиники Шарите заявили, что Алексея Навального отравили. Об этом сообщил « Дождь » со ссылкой на сайт медучреждения.

«Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще не известно», — говорится в заявлении больницы.

Назначен еще один анализ для выяснения вещества. Отмечается, что действие токсина в организме уже доказали несколько исследований.

В качестве антидота Навальному назначили атропин.

Ранее врачи рассказали о состоянии политика.

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Его перевезли на лечение в Германию.