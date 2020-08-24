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Алексея Навального отравили — берлинская клиника
Назначен еще один анализ для выяснения вещества, которым его отравили.

Медики берлинской клиники Шарите заявили, что Алексея Навального отравили. Об этом сообщил «Дождь» со ссылкой на сайт медучреждения.

«Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще не известно», — говорится в заявлении больницы.

Назначен еще один анализ для выяснения вещества. Отмечается, что действие токсина в организме уже доказали несколько исследований.

В качестве антидота Навальному назначили атропин.

Ранее врачи рассказали о состоянии политика.

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Его перевезли на лечение в Германию.