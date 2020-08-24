Алексея Навального отравили — берлинская клиника
Назначен еще один анализ для выяснения вещества, которым его отравили.
Медики берлинской клиники Шарите заявили, что Алексея Навального отравили. Об этом сообщил «
«Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще не известно», — говорится в заявлении больницы.
Назначен еще один анализ для выяснения вещества. Отмечается, что действие токсина в организме уже доказали несколько исследований.
В качестве антидота Навальному назначили атропин.
Ранее врачи рассказали о состоянии политика.
Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Его перевезли на лечение в Германию.