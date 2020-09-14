Лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие яда в организме Навального

В правительстве Германии призвали Россию дать объяснения в связи с инцидентом.

Исследования лабораторий Франции и Швеции подтвердили наличие яда группы «Новичок» в организме политика Алексея Навального. Об этом передает « Медуза » со ссылкой на правительство Германии.

В Берлине пояснили, что образцы, взятые у Навального, направили в Германию и Францию для независимого расследования. Также их направили в Организацию по запрещению химического оружия, которая проведет свое исследование.

В правительстве Германии призвали Россию дать объяснения в связи с инцидентом.

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Мужчину перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили.

Проверку из-за госпитализации Навального начало МВД.

Позже политик вышел из комы. Он полностью пришел в себя.