Алексей Навальный впал в кому

По предположению врачей, Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия.

Алексей Навальный впал в кому, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает РБК.

«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжёлом состоянии. Результатов анализов пока нет», — говорится в сообщении.

По предположению врачей, Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия. Лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева сообщила, что вылетела в Омск, где госпитализирован политик.

Также отмечается, что в больницу скорой помощи прибыли представители Министерства здравоохранения Омской области. Ранее появилось видео, как Навального экстренно госпитализировали в Омске.