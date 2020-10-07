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В 13 населенных пунктах отключили газ из-за взрывов в рязанской воинской части
Аварийно-диспетчерскую службу филиала перевели в режим повышенной готовности.

В 13 населенных пунктах отключили газ из-за взрывов в рязанской воинской части. Об этом сообщает скопинский филиал АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

«В зоне отключения находятся следующие населенные пункты: Желтухино, Кузьминка, Гореловка, Шелемишево, Шелемишевские хутора, Рановка, Городецкое, Ново-Бараково, Московка, Конюхово, Костемерево, Свистовка и Летово. Напоминаем жителям населенных пунктов, попавшим в зону отключения, о необходимости обезопасить свои жилые дома и перекрыть подачу газа к газоиспользующему оборудованию», — сказали в компании.

Аварийно-диспетчерскую службу филиала перевели в режим повышенной готовности.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара.

Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.

К загоревшейся рязанской воинской части отправили роботов-саперов. За пожаром проследят с беспилотников.

Из-за взрывов стало плохо пятерым рязанцам, двоих из них госпитализировали. Ранее стало известно состояние пострадавших и их травмы.

Из 10 населенных пунктов эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек.

Прокуратура начала проверку.