СМИ сообщили предварительную причину пожара в рязанской воинской части
Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.
Life со ссылкой на источник
Ранее Минобороны указывало, что огонь на территорию части перекинулся с загоревшейся травы.
Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара.
Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.
К загоревшейся рязанской воинской части отправили роботов-саперов. За пожаром проследят с беспилотников.
Из-за взрывов стало плохо пятерым рязанцам, двоих из них госпитализировали. Ранее стало известно состояние пострадавших и их травмы.
Из 10 населенных пунктов эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек.
Прокуратура начала проверку.