СМИ сообщили предварительную причину пожара в рязанской воинской части

Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.

Life со ссылкой на источник сообщает , что предварительной причиной пожара в рязанской воинской части стало короткое замыкание на одном из складов.

Ранее Минобороны указывало, что огонь на территорию части перекинулся с загоревшейся травы.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара.

Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.

К загоревшейся рязанской воинской части отправили роботов-саперов. За пожаром проследят с беспилотников.

Из-за взрывов стало плохо пятерым рязанцам, двоих из них госпитализировали. Ранее стало известно состояние пострадавших и их травмы.

Из 10 населенных пунктов эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек.

Прокуратура начала проверку.