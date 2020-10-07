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Рязанский губернатор приехал в загоревшуюся воинскую часть
На территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов.

Рязанский губернатор Николай Любимов поехал в загоревшуюся воинскую часть. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Глава области приехал в поселок Желтухино, чтобы «лично оценить ситуацию и определить меры, необходимые в настоящее время для создания комфортных условий для эвакуированных из зоны происшествия людей». В поселке работает оперативный штаб.

По информации администрации Скопинского района, в эвакуационном пункте на базе Вослебовской школы находится 100 человек, в том числе девять детей и девять военнослужащих части. В работе задействованы 17 автобусов и микроавтобусов. Еще 48 человек будут размещены в других эвакопунктах, созданных на базе школы №3 и лыжной базе города Скопина.

В Ряжском районе, по оперативным данным местной администрации, организовали эвакуацию жителей в Ряжск из нескольких малонаселенных деревень: Лыково, Нагорное, Александрово, Чирково, привлечено 4 автобуса ПАЗ. Часть жителей выехала на собственном транспорте. В Ряжске есть три пункта для временного размещения эвакуированных людей: на базе общежития Ряжского колледжа, Центра внешкольной работы и спортивного комплекса «Флагман». Эвакопункты готовы к принятию в общей сложности порядка 200 человек.

По информации на 18:00, в Скопинский медцентр доставали пострадавших мужчину и женщину. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Рязанское ГУ МЧС организовало горячую линию. Телефон — 25-72-90.

Фото со страницы Николая Любимова