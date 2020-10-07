Опубликовано видео со взрывов боеприпасов в Рязанской области

Корреспонденту РЗН. инфо удалось оказаться недалеко от эпицентра пожара.

Опубликовано видео со взрывов боеприпасов в Рязанской области. Корреспонденту РЗН. инфо удалось оказаться недалеко от эпицентра пожара в Скопинском районе.

Боеприпасы по-прежнему продолжают взрываться, огонь от снарядов распространяется на несколько километров.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.

К загоревшейся рязанской воинской части отправили роботов-саперов. За пожаром проследят с беспилотников.

Из 10 населенных пунктов эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек.

Прокуратура начала проверку.

В Скопинский район приехал губернатор Николай Любимов.

В Рязанской области ввели режим ЧС.