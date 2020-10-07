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СМИ: на горящую военную базу в Рязанской области отправят саперов
Пожар начался из-за травы.

На горящую военную базу в Скопинском районе готовятся отправить саперов с робототехникой из Москвы. Об это передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара, которой начался из-за загоревшейся травы.

Снаряды в рязанской воинской части взрываются каждые 5-10 секунд. Десять населенных пунктов эвакуируют. Также перекрыли федеральную трассу.

Позже появилось видео взрывов.