Из-за взрывов в воинской части пятерым рязанцам стало плохо с сердцем
Из-за взрывов перекрыли федеральную трассу.
Из-за взрывов в воинской части пятерым рязанцам стало плохо с сердцем. Об этом
«Преимущественно обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Гипертонические кризы», — отметил источник.
Двоих доставили в больницу.
Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Минобороны назвало причину случившегося.
Снаряды в рязанской воинской части взрываются каждые 5-10 секунд.
Позже появилось видео взрывов.Из-за взрывов перекрыли федеральную трассу. На пожар в Скопинский район приехал вице-губернатор Игорь Греков.