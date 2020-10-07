Из-за взрывов в воинской части пятерым рязанцам стало плохо с сердцем

Из-за взрывов перекрыли федеральную трассу.

Из-за взрывов в воинской части пятерым рязанцам стало плохо с сердцем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации района.

«Преимущественно обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Гипертонические кризы», — отметил источник.

Двоих доставили в больницу.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Минобороны назвало причину случившегося.

Снаряды в рязанской воинской части взрываются каждые 5-10 секунд.

Позже появилось видео взрывов.