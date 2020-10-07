На пожар в Скопинский район приехал вице-губернатор Игорь Греков

В первую очередь из поселка вывезли всех детей.

Вице-губернатор Игорь Греков приехал в поселок Желтухино Скопинского района, где горит военная база. Об этом сообщили в правительстве региона.

На месте тушения Греков провел оперативное совещание с представителями всех ответственных ведомств. Организована эвакуация людей.

Отмечается, что в первую очередь из поселка вывезли всех детей: 130 школьников и 16 детей младшего возраста. Сейчас все они находятся у родственников в безопасной зоне.

Временно приостановлено движение транспорта и работа двух заправок на участке федеральной автотрассы «Каспий». Кроме того, в Ряжском районе ведется эвакуация жителей населенных пунктов Лыково, Нагорное, Александрово, Чирково.

Напомним, около 13:20 7 октября на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Личный состав и гражданский персонал эвакуированы. Пострадавших нет.

Снаряды в рязанской воинской части взрываются каждые 5-10 секунд. Десять населенных пунктов эвакуируют. Появилось видео взрывов.