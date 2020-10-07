Из-за пожара в рязанской воинской части открыли горячую линию
Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.
Рязанское ГУ МЧС открыло горячую линию из-за пожара в воинской части в скопинском поселке Желтухино. Позвонить можно по телефону:
Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Минобороны назвало причину случившегося.
Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.
К загоревшейся рязанской воинской части отправили роботов-саперов. За пожаром проследят с беспилотников.
Из-за взрывов стало плохо пятерым рязанцам, двоих из них госпитализировали. Ранее стало известно состояние пострадавших.
Из 10 населенных пунктов эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек.
Прокуратура начала проверку.