Из-за пожара в рязанской воинской части открыли горячую линию

Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.

Рязанское ГУ МЧС открыло горячую линию из-за пожара в воинской части в скопинском поселке Желтухино. Позвонить можно по телефону: 8 (4912) 25-72-90 .

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Минобороны назвало причину случившегося.

Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.

К загоревшейся рязанской воинской части отправили роботов-саперов. За пожаром проследят с беспилотников.

Из-за взрывов стало плохо пятерым рязанцам, двоих из них госпитализировали. Ранее стало известно состояние пострадавших.

Из 10 населенных пунктов эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек.

Прокуратура начала проверку.