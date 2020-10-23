Путин заявил, что лично помог Навальному выехать в Германию

Президент Владимир Путин заявил, что лично просил Генпрокуратуру разрешить выехать оппозиционеру Алексею Навальному на лечение в Германию. Об этом передает «
Путин заявил, что поручил прокуратуре «проверить возможность выезда его за границу на лечение» после обращения к нему супруги Навального.
«У него были ограничения на выезд», — добавил президент.
Он пояснил, что это были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом.
Также Путин прокомментировал версию о том, что Навального отравили власти.
«Если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно (был отравлен), власти во всяком случае хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию, не так ли?» — сказал Путин.
Он добавил, что предложил одному из европейских лидеров совместно поработать для расследования инцидента. По словам президента, России отказали в этом, а также в предоставлении биологического материала для того, чтобы «появились официальные и юридико-формальные основания для возбуждения уголовного дела».
«Но ничего же не дают. Как вы объясните, почему? Объяснения нет», — добавил он.
Путин отметил, что власти готовы работать «с полной отдачей» для расследования инцидента.
Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Мужчину перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили.
Проверку из-за госпитализации Навального начало МВД.
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