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Путин заявил, что лично помог Навальному выехать в Германию
По словам президента, он дал такое поручение после обращения к нему супруги Навального.

Президент Владимир Путин заявил, что лично просил Генпрокуратуру разрешить выехать оппозиционеру Алексею Навальному на лечение в Германию. Об этом передает «Интерфакс».

Путин заявил, что поручил прокуратуре «проверить возможность выезда его за границу на лечение» после обращения к нему супруги Навального.

«У него были ограничения на выезд», — добавил президент.

Он пояснил, что это были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом.

Также Путин прокомментировал версию о том, что Навального отравили власти.

«Если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно (был отравлен), власти во всяком случае хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию, не так ли?» — сказал Путин.

Он добавил, что предложил одному из европейских лидеров совместно поработать для расследования инцидента. По словам президента, России отказали в этом, а также в предоставлении биологического материала для того, чтобы «появились официальные и юридико-формальные основания для возбуждения уголовного дела».

«Но ничего же не дают. Как вы объясните, почему? Объяснения нет», — добавил он.

Путин отметил, что власти готовы работать «с полной отдачей» для расследования инцидента.

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Мужчину перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили.

Проверку из-за госпитализации Навального начало МВД.

Лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие яда в организме Навального.

Навальный дал первое интервью после выхода из комы.

Фото Instagram Алексея Навального