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16:51, 31 октября 2019 244
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В Минкультуры назвали причину закрытия рязанского филиала МГИК 1

В Минкультуры назвали причину закрытия рязанского филиала МГИК

Причиной закрытия Рязанского филиала Московского государственного института культуры (МГИК) стало предписание МЧС в связи с аварийным состоянием здания. Об этом передает ТАСС со ссылкой на замминистра культуры Николая Овсиенко.

«По Рязанскому филиалу МГИК решение принято, оно принято ученым советом МГИК на основании предписаний МЧС в связи с аварийным состоянием здания. Абсолютно все студенты рязанского филиала получат возможность продолжить обучение в МГИК с полным обеспечением общежитием, стипендией — не пострадают в этом смысле, получат полноценное образование», — сказал Овсиенко.

Он добавил, что текущий семестр студенты доучатся в Рязани.

Напомним, филиал Московского института культуры официально закрыли 15 октября.

О закрытии вуза стало известно в начале сентября. Рязанцы пытались спасти филиал и создали петицию против его ликвидации, а студенты записали видеообращение к Мединскому и Путину. После закрытия филиала главе Минкульта также написал губернатор Николай Любимов.

До 3 декабря студенты должны написать заявления о согласии на перевод в головной вуз или об отказе от перевода.

Московский институт пообещал обеспечить рязанских студентов общежитием. Преподавателей уволят до декабря.


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