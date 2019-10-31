В Минкультуры назвали причину закрытия рязанского филиала МГИК

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Причиной закрытия Рязанского филиала Московского государственного института культуры (МГИК) стало предписание МЧС в связи с аварийным состоянием здания. Об этом передает
«По Рязанскому филиалу МГИК решение принято, оно принято ученым советом МГИК на основании предписаний МЧС в связи с аварийным состоянием здания. Абсолютно все студенты рязанского филиала получат возможность продолжить обучение в МГИК с полным обеспечением общежитием, стипендией — не пострадают в этом смысле, получат полноценное образование», — сказал Овсиенко.
Он добавил, что текущий семестр студенты доучатся в Рязани.
Напомним, филиал Московского института культуры
О закрытии вуза
До 3 декабря студенты должны написать заявления о согласии на перевод в головной вуз или об отказе от перевода.
Московский институт
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