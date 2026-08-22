Где рязанцу купить воздух из СССР, шкатулку из тюрьмы и салфетки из «Мака» за миллион

Редакция РЗН.инфо решила погрузиться в бескрайний мир онлайн-платформы для размещения объявлений «Авито» и выяснить, какие странные и необычные товары продают рязанцы. Оказалось, что там можно найти все что угодно, если подольше покопаться. Тем, кто уверен, что потолок современной барахолки — это скрипучие диваны, зимняя резина б\у и смартфоны с паутиной трещин на экране, придется разочароваться. Продается там абсолютно все: от окаменелостей, переживших меловой период, до салфеток, помнящих вкус первых девяностых.

Редакция РЗН.инфо решила погрузиться в бескрайний мир онлайн-платформы для размещения объявлений «Авито» и выяснить, какие странные и необычные товары продают рязанцы. Оказалось, что там можно найти все что угодно, если подольше покопаться.

Тем, кто уверен, что потолок современной барахолки — это скрипучие диваны, зимняя резина б\у и смартфоны с паутиной трещин на экране, придется разочароваться. Продается там абсолютно все: от окаменелостей, переживших меловой период, до салфеток, помнящих вкус первых девяностых.

Шкатулка из тюрьмы

Начнем с «тяжелого люкса». Ручная работа и, мягко говоря, необычная история создания. Автор объявления с гордостью указывает, что шкатулка — это настоящий раритет из дерева. Но главная фишка не в породе древесины, а в месте ее «рождения». Как утверждает продавец, сей предмет интерьерного искусства «сделан в рязанской тюрьме» без малого 40 лет назад. Цена такого произведения пенитенциарного искусства — 200 тысяч рублей.

Именно то, что нужно для хранения настоящих сокровищ, не иначе.

Салфетки из «Макдоналдса»

Если шкатулка — про суровое прошлое, то следующий лот — про гастрономическую ностальгию. Автор объявления утверждает, что бумажные салфетки были куплены в лихие 90-е годы, да не где-нибудь, а при открытии самого первого «Макдоналдса» в Москве на Пушкинской. Рязанец продает три штуки за один миллион рублей.

Ботинки Сергея Есенина

Рязань всегда прочно ассоциировалась с именем великого поэта Сергея Есенина. Константиново, березы, хулиган… Оказалось, что на просторах «Авито» некоторые наши земляки продают даже его личные вещи, или, по крайней мере, то, что они таковыми считают. Автор одного из таких объявлений предлагает покупателям обувь самого Сергея Александровича и Лидии Кашиной за 250 тысяч рублей.

«Оригинальные вещи из усадьбы Кашиной села Константиново. Все оригинал, даже шнурки. Реставрация не производилась, музейные экспонаты», — написал рязанец в объявлении.

За 250 тысяч вы можете стать обладателем ботинок, которые, возможно, топтали константиновские луга в поисках рифм. Остается только гадать, как именно музейные экспонаты оказались на цифровой барахолке, и почему их не хватает в витринах государственных запасников. Но если вы фанат «серебряного века» и у вас есть четверть миллиона свободных рублей…

Привет из мезозоя

От есенинских ботинок переходим к более масштабным историческим пластам. Окаменелое яйцо динозавра выставлено на продажу за 400 тысяч рублей.

Автор объявления объяснил, что яйцо окаменело «65 миллионов лет назад в Рязанской области, когда на этом месте было море». Диаметр предмета составляет 15 сантиметров. Рязанец указал важную деталь: яйцо раскололось само от внутреннего давления.

Способ обрести счастье продвинуть профиль

В 2025 году в России приобрел популярность странный тренд на пластиковые зажимы от упаковок хлеба с определенными датами — зеркальными или просто памятными. Рязанцев такая мода не обошла стороной. Бирку от хлеба с датой 17.09.2025 можно приобрести всего за 50 тысяч рублей.

А если вам нужна дата 13.07.26, то и она найдется. Лот стоит в разы дешевле. За 350 рублей также можно приобрести бирки с датами 06.06.26 и 16.07.26.

«Говорят, если повесить бирку от хлеба у входа в дом, всегда будет сыто и спокойно. Проверено лично: хлеб больше не черствеет, соседи стали чаще улыбаться. Продаю, потому что счастья уже слишком много, делюсь с другими», — указано в первом объявлении.

А вот автор второго объявления все же честно признался, что объявление разместил для продвижения профиля. Ну, или «вдруг кому-нибудь пригодится».

Тропики в панельке

Если обычные комнатные фикусы уже надоели, а в отпуск съездить еще не удалось, можно добавить немного экзотики в интерьер рязанской квартиры. За 49 тысяч рублей рязанцы могут приобрести пальму вида «Трахикарпус».

Продавец отмечает, что растению двадцать лет, а его высота — два метра. Но если флора вас не привлекает, переходим к фауне. Вот, например, чучело бенгальского варана всего лишь за 170 тысяч рублей.

«Этот экземпляр отличается высоким качеством исполнения. Чешуя варана выглядит реалистично, а его выразительные глаза придают особую живую атмосферу», — написано в объявлении.

Мертвый варан длиной 70 сантиметров будет внимательно наблюдать за вами, подвешенный за хвост на стене. Продавец утверждает, что это возможность «узнать больше о природе». Сомнительно, что созерцание набитой опилками рептилии заменит поездку в сафари-парк, но как способ для эпатажа гостей…

Ностальгия по советскому прошлому за 10 миллионов

Рязанец опубликовал объявление о продаже портрета вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Цена такого произведения искусства — 10 миллионов рублей.

Автор отмечает, что картина является редкой, однако больше никаких подробностей о ее происхождении, технике написания или биографии художника не предоставляет. На задней стороне имеется лишь лаконичная надпись: «Комбинат художественных работ Московского областного отделения художественного фонда РСФСР».

За эти деньги можно купить неплохую квартиру в новостройке или несколько подержанных иномарок. Но продавец уверен, что суровый взгляд вождя с рязанской стенки стоит состояния.

Оружие против вампиров и врагов

Пока одни продают вождей, другие готовятся к апокалипсису. На просторах «Авито» можно найти осиновые колья. Продавцы уверены, что идеальное оружие против вампиров точно понадобится рязанцам. Купить колья можно оптом или в розницу — на случай, если нежить будет нападать стаей.

Но что делать, если ваш враг — не вампир, а обычный вредный сосед по лестничной клетке или токсичный коллега? Для таких случаев существует услуга «Нарисую вашего врага очень обидно». Художник обещает изобразить обидчика так, что тому мало не покажется. Нервные клетки, как известно, не восстанавливаются, но можно ведь попробовать. Цена вопроса — 20 рублей.

Ретро

Ностальгия — мощнейший двигатель торговли. На «Авито» можно найти формы для выпечки хвороста «Снежинка» времен СССР за 3 700 рублей.

Для истинных ценителей вкуса детства, в продаже есть и формы для выпекания советского периода «в отличном состоянии». Приобрести можно за 400 рублей.

Но апофеоз ностальгии по советскому ретро — это, конечно, воздух.

«Продаю настоящий воздух из советского прошлого!» — заявил продавец.

Картинка с изображением воздуха, кстати, явно создана с помощью ИИ.

Как уверяет автор, воздух запечатали в 1988 году на кухне в хрущевке — в тот самый момент, когда бабушка доставала из духовки пирожки с капустой. Ароматный букет, если верить объявлению, богатый: лак для волос «Чародейка», которым соседка сверху накручивала бигуди, вечный мазут из подъезда, легкая нотка дефицита копченой колбасы и, главное, бабушкины пирожки — с капустой, луком и любовью. В комплекте идет стеклянная банка с закручивающейся крышкой, и воздух внутри — «настоящий».

Продавец честно предупреждает, что воздух за почти 40 лет слегка выветрился, но дух сохранился на 100%, а при вскрытии банки «накроет ностальгией до мурашек».

Личные поручения, ИИ-мультфильмы и как уволиться с работы

Пока корреспондент искала интересные товары, нельзя не заметить, что рязанцы готовы продавать не только вещи, но и свои уникальные навыки. Например, кто-то сделает за вас домашнюю работу по английскому.

Автор готов написать письмо, сочинение, эссе, тему, решить тест, сделать аудирование, чтение за цену от 100 рублей.

Еще одна палочка-выручалочка — услуга «Нарисую любую тему для сада или школы». Родители, ликуйте! Осенние поделки из желудей и рисунки на тему «Моя семья» теперь можно заказать у профессионалов: автор обещает взяться за любую тему — от натюрморта до портрета семьи. Всего лишь за 450 рублей.

Рязанцы готовы не только продавать хлам, но и брать на себя чужие проблемы. На сайте можно приобрести услуги «Свой человек. Личные поручения в Рязани и области» и «Помогатор по жизни».

А для тех, кто устал от жизненных советов и помогаторов, есть другое предложение: «Уволилась и сплю до 10, не извиняясь. Пиши, научу». Автор объявления ушла из найма, зарабатывает онлайн «прямо с телефона, не вылезая из-под одеяла», и этому же готова научить вас. Входной билет — 190 рублей, полное «обучение с нуля» — 7 990 рублей: маркетплейсы, закупки из Китая, собственный онлайн-магазин. Главное — написать «+++». Верить или нет очередному коучу из интернета — дело ваше.

Есть и милый тренд: за скромную сумму вам нарисуют портрет вашего питомца. Судя по фото, рисунок сделает ребенок. Цена договорная

Деньги с «алимпиады»

А для нумизматов продается банкнота 100 рублей Олимпиада Сочи 2014 года. За купюру в отличном состоянии с серией «аа» и «интересным серийным номером» продавец просит 1 миллион 855 тысяч рублей, но допускает торг. При этом автор предупреждает, что сам покупкой банкнот не занимается, консультаций не осуществляет, «все вопросы только по существу».

Рязанцы — народ не только предприимчивый, но и обладающий богатым, местами пугающим воображением. Пока кто-то продает воздух из СССР и тюремные шкатулки, другие ищут способы монетизировать умение рисовать обидных карикатур на соседей или милых собак и кошек.

Авторы: Катерина Земляницина, Милена Хайретдинова.