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10:24, 15 октября 2019 393
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В Рязани официально закрыли институт культуры

В Рязани официально закрыли институт культуры

В Рязани закрыли филиал Московского института культуры. Соответствующий приказ Минкультуры прислали на официальную почту вуза, сообщил RZN.info врио ректора Сергей Власенко 15 октября.

Копию приказала о ликвидации филиала также опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте». Документ подписан заместителем Владимира Мединского Николаем Овсиенко.

Согласно приказу, изменения в устав института должны внести и утвердить в Минкультуры России до 31 октября.

Кроме того, ректора головного вуза Арсения Миронова обязали «обеспечить продолжение обучения студентов с их согласия с сохранением формы и условий обучения».

Напомним, о закрытии филиала института культуры стало известно в начале сентября. Рязанцы пытались спасти вуз и создали петицию против его ликвидации, а студенты записали видеообращение к Мединскому.

Московский институт пообещал обеспечить студентов рязанского филиала общежитием.

Стало известно, что институт культуры закроют из-за проверки Рособрнадзора, который намерен лишить учебное заведение лицензии. Позже рязанский филиал отчитался об устранении всех выявленных нарушений.


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