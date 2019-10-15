В Рязани официально закрыли институт культуры

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В Рязани закрыли филиал Московского института культуры. Соответствующий приказ Минкультуры прислали на официальную почту вуза, сообщил RZN.info врио ректора Сергей Власенко 15 октября.
Копию приказала о ликвидации филиала также опубликовали в группе «
Согласно приказу, изменения в устав института должны внести и утвердить в Минкультуры России до 31 октября.
Кроме того, ректора головного вуза Арсения Миронова обязали «обеспечить продолжение обучения студентов с их согласия с сохранением формы и условий обучения».
Напомним, о закрытии филиала института культуры
Московский институт
Стало известно, что институт культуры закроют из-за
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