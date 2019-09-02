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В Рязани закроется филиал института культуры. Об этом в понедельник, 2 сентября,
По его словам, такое решение принял ученый совет головного вуза в Москве.
«Пока приказа мы не получали», — подчеркнул Трушин. Он отметил, что всем студентам предложат перевестись на учебу в Москву.
«На каких условиях все это будет — пока не понятно», — заключил директор филиала.
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