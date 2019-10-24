Любимов написал Мединскому после закрытия рязанского филиала института культуры

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Николай Любимов написал Владимиру Мединскому после закрытия рязанского филиала института культуры. Губернатор предложил главе Минкульта согласовать открытие профильных направлений подготовки в местных вузах, в том числе Рязанском государственном университете имени Есенина, передает
Глава области отметил, что не смог повлиять на ситуацию с закрытием вуза.
«Первоначально мы были против закрытия, но есть учредитель, который принимает решения, обосновав это разными причинами, на это было сложно повлиять, тем более наш филиал закрылся последним из всех его подразделений», — пояснил он.
Любимов добавил, что обсуждает ситуацию с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым. По словам губернатора, региону нужны кадры с высшим образованием в сфере культуры.
«Сейчас студенты имеют возможность поехать доучиваться в Москву, преподаватели тоже имеют такую возможность, но не всем это нравится, не всем это нужно. А во-вторых, неминуемо впоследствии это приведет к тому, что чем меньше возможности обучаться у нас на территории, тем меньше специалистов по управлению культурой будет в регионе», — сказал Любимов.
Как уточнил губернатор, решение вопроса, а также получение аккредитации местными вузами по самым оптимистичным прогнозам, состоится не раньше начала следующего учебного года.
Напомним, филиал Московского института культуры
О закрытии вуза
До 3 декабря студенты должны написать заявления о согласии на перевод в головной вуз или об отказе от перевода. Московский институт
Преподавателей
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