Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:05, 23 октября 2019 88
 0    0

Всех преподавателей рязанского института культуры уволят до декабря

Всех преподавателей рязанского института культуры уволят до декабря

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Всех преподавателей рязанского института культуры уволят до декабря. Соответствующий приказ ректора головного вуза опубликовали в среду, 23 октября.

В документе говорится, что с 23 октября вуз перестает принимать сотрудников на работу.

Также до 31 октября всех сотрудников уведомят об увольнении, а после этого освободят от должностей в течение 30 дней.

Напомним, филиал Московского института культуры официально закрыли 15 октября.

О закрытии вуза стало известно в начале сентября. Рязанцы пытались спасти филиал и создали петицию против его ликвидации, а студенты записали видеообращение к Мединскому и Путину.

До 3 декабря студенты должны написать заявления о согласии на перевод в головной вуз или об отказе от перевода. Московский институт пообещал обеспечить рязанских студентов общежитием.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 часа назад
Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:41, 18 октября 2019 5 605
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 4 393
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 1
13:20, 18 октября 2019 2 450
Солотчу и Пощупово планируют соединить понтонным мостом 43
17:53, 20 октября 2019 3 396
В центре Рязани произошел пожар
15:06, 22 октября 2019 1 380
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 4
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум