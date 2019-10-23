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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Всех преподавателей рязанского института культуры уволят до декабря. Соответствующий приказ ректора головного вуза опубликовали в среду, 23 октября.
В документе говорится, что с 23 октября вуз перестает принимать сотрудников на работу.
Также до 31 октября всех сотрудников уведомят об увольнении, а после этого освободят от должностей в течение 30 дней.
Напомним, филиал Московского института культуры
О закрытии вуза
До 3 декабря студенты должны написать заявления о согласии на перевод в головной вуз или об отказе от перевода. Московский институт
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