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8:59, 4 сентября 2019 111
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Московский институт обеспечит общежитием студентов рязанского филиала после закрытия

Московский институт обеспечит общежитием студентов рязанского филиала после закрытия

Московский государственный институт культуры (МГИК) готов предоставить общежитие студентам и преподавателям рязанского филиала, которые после его закрытия продолжат учебу и работу в головном вузе, передает ТАСС со ссылкой на ректора Арсения Миронова.

«Всем студентам предложено перевестись в головной вуз. При этом абсолютно всем студентам будет предоставлено общежитие на бесплатной основе. Подчеркну, что при переводе рязанских студентов-платников в московский головной филиал для них будет сохранена цена обучения на уровне той, что была в рязанском филиале. Но главная наша задача — чтобы вместе со студентами в Москву из Рязани приехали их наставники, которые будут работать с ними и дальше, нацеливая на диплом», — заявил Миронов, добавив, что педагогам также будет предоставлено общежитие квартирного типа.

Он отметил, что на встрече многих студентов волновал вопрос их финансового благополучия после переезда в Химки, так как жизнь там дороже, чем в Рязани. «Институт предложит меры дополнительной социальной поддержки студентов и преподавателей. И, разумеется, из средств от приносящей доход деятельности будут установлены надбавки для преподавателей», — сказал ректор.

Напомним, о закрытии рязанского филиала института культуры стало известно в понедельник, 2 сентября. Такое решение принял ученый совет головного вуза в Москве. Позже рязанцы создали петицию против закрытия.

Филиал прекратит работу 2 февраля 2020 года.


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