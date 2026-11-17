«Мы разносторонне используем накопленный опыт, современные стандарты диагностики и лечения, а также возможности наших специалистов»

Интервью с главным врачом «СМ-Клиника» в Рязани, кандидатом медицинских наук Татьяной Владимировной Большовой.

Интервью с главным врачом «СМ-Клиника» в Рязани, кандидатом медицинских наук Татьяной Владимировной Большовой.

— Татьяна Владимировна, только что открылась клиника на Славянском проспекте. Расскажите, пожалуйста, о ней.

— Новая «СМ-Клиника» — это семейная поликлиника, где медицинская помощь оказывается и взрослым, и детям. Причем наши пациенты могут не только прийти на прием к врачу, но и сдать анализы, пройти необходимые диагностические исследования, то есть получить все услуги в одном медицинском центре.

— Кстати, многие детки боятся ходить к врачу и особенно — сдавать анализы. Как вы помогаете ребенку справиться со страхом?

— Мы делаем так, чтобы посещение клиники было максимально комфортным. В обеих наших рязанских клиниках есть игровые зоны для детей, с бизибордами, столиками, где можно порисовать, машины-каталки для малышей. Но самое главное — это люди. Наш медицинский персонал умеет найти подход к детям, да и к взрослым тоже.

— На Ваш взгляд, что особенно удобно для пациентов в новой клинике?

— Взрослые пациенты в первую очередь ценят свое время. Поэтому мы постарались сделать клинику максимально комфортной для тех, кто работает и не может тратить много времени на походы к врачу. Клиника работает с 7:00 до 20:00. Можно, например, сдать анализы до работы, а на следующий день или через пару дней приехать на прием к врачу. Причем лабораторная диагностика у нас очень широкая — более 3500 видов анализов.

— Как можно записаться на прием и где узнать расписание специалистов?

— Самый удобный способ — приложение «СМ-Клиника», в котором вы можете записаться к врачу, а после посмотреть все рекомендации специалиста. В приложении вы увидите результаты анализов и исследований. Также есть возможность записаться и на сайте, выбрав необходимого вам врача.

— Вы упомянули диагностику. Какие исследования можно пройти в новой клинике?

— Самую различную диагностику: УЗИ, ЭКГ, СМАД, холтеровское мониторирование, эндоскопические исследования во сне (гастро- и колоноскопию под седацией). Также пациентам доступны лечебный массаж, вакцинация. Мы сделали так, чтобы в клинику можно было прийти всей семьей и каждый член семьи получил бы необходимую ему медицинскую помощь.

— Врачи каких специальностей работают в новой клинике?

— У нас сформирована большая команда. Это диетолог, невролог, офтальмолог, педиатр, психотерапевт, психиатр, терапевт, эндокринолог, эндоскопист, гинеколог, колопроктолог, оториноларинголог, врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики и другие специалисты. Полный перечень и расписание специалистов всегда можно посмотреть на сайте или в мобильном приложении.

— Почему возникло решение открыть вторую клинику? И почему именно в микрорайоне Роща?

— С точки зрения логистики, это место удобно для жителей разных микрорайонов: как жителей Рощи, так и центра и даже микрорайона Шлаковый.

Первая в Рязани «СМ-Клиника» находится на Васильевской улице, но естественно наши пациенты — это не только жители Дашков. К нам приезжают из центра и из Городской Рощи и даже Канищева, а также из Рязанской области. Мы подумали, что пора развиваться, становиться ближе к пациентам из других районов города.

— Сегодня много говорят о профилактике и регулярных чекапах организма. Можно ли пройти комплексное обследование в новой клинике? И какие чекапы вы посоветуете проходить?

— Да, конечно, профилактика — это очень и очень важно. И в наших клиниках можно пройти различные профилактические обследования.

Мы с вами понимаем, что профилактика должна быть индивидуальной и зависеть от пола, возраста, образа жизни, имеющихся факторов риска. Но есть базовые вещи, которые действительно важно контролировать регулярно: артериальное давление, основные показатели крови, уровень глюкозы и холестерина. Женщинам важно не забывать о регулярных осмотрах у гинеколога, мужчинам — своевременно обращаться к урологу.

— Что дает клинике принадлежность к крупной медицинской сети? В чем плюс для пациента?

— Прежде всего, это возможности. «СМ-Клиника» — большая сеть медицинских центров, поэтому мы можем разносторонне использовать накопленный опыт, современные стандарты диагностики и лечения, а также возможности наших специалистов.

Если пациенту требуется консультация узкого специалиста или дополнительная диагностика, оперативное вмешательство, ему не обязательно самостоятельно искать, куда обратиться дальше. Мы поможем выстроить этот маршрут.

Для меня как главного врача самое важное, чтобы пациент не просто остался доволен приемом — нужно сделать так, чтобы он прошел понятный и последовательный путь: от обращения и диагностики до лечения и последующего наблюдения.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Реклама, ООО «СМ-Регионмед», ИНН 7743236175

Фото «СМ-Клиника».