Что изменится в Дядьково к 2029 году: дороги, мост-дублёр и новый жилой комплекс

Разбираемся, как район с собственной инфраструктурой, парком во дворе и новыми форматами становится полноценной частью городской среды.

Разбираемся, как район с собственной инфраструктурой, парком во дворе и новыми форматами становится полноценной частью городской среды.

Дядьково стремительно меняется: то, что рязанцы недавно воспринимали как ближайшее к городу направление для выезда, сегодня становится полноценным жилым районом. Здесь уже работают своя школа на 1500 мест, детский сад, магазины, аптеки и пункты выдачи почти в каждом доме. До «Глобуса» — считанные минуты на машине, до Дашково-Песочни — 5-7 минут.

Но дальше — больше. В правительстве Рязанской области согласовывают проект дорожной сети, которая свяжет Дядьково с Большой улицей и Северной окружной. Строящийся мост-дублёр через Оку снимет нагрузку с Большой улицы и обеспечит району полную транспортную доступность центральных частей города. Квартира, купленная сегодня в Дядьково, может обойтись дешевле, чем жильё в уже сложившемся городском районе, — при том что район уже сейчас опирается на сформировавшийся ритейл и инфраструктурное ядро, а через пару лет будет уверенно сравниваться с центральными по уровню инфраструктуры.

Новый жилой комплекс «Правый берег МАКС» — продолжение знакомого рязанцам квартала «Правый берег» от ГК «Единство». Застройщик развивает заложенную здесь концепцию, доводя комфорт до нового уровня. Идея проекта — «комфорт на максималках»: всё необходимое для повседневной жизни должно быть в шаговой доступности, в максимально удобной среде.

Гранд-лобби площадью 158 м² на уровне пятизвёздочного отеля появится в одном из корпусов. Внутри — коворкинг с кофе-поинтом: можно поработать, выпить кофе или спокойно дождаться такси, не выходя из дома. Рядом — детский клуб с игровой комнатой и репетиториум. Для бытовых мелочей предусмотрены гостевой санузел с уголком матери и ребёнка, колясочная и отдельная комната для посылок: курьер оставит заказ там, и ждать его дома не придётся.

Социальная инфраструктура — тоже внутри проекта: прямо во дворе строят школу на 1050 мест. Рядом — собственный ТЦ с пятиэтажным автохабом на 219 машиномест: парковка, автомойка и шиномонтаж в одном месте. Для рязанской зимы — то, что надо: экономит не один вечер.

Двор спроектирован как парк из 17 локаций. Детские площадки от 0 до 14 лет разделены по возрастам и интересам. Есть велохаб со станцией технического обслуживания, воркаут-зона, зелёный коворкинг и зоны тихого отдыха. По данным застройщика, здесь появится первый памп-трек среди рязанских жилых комплексов — профессиональная трасса для велосипедов и самокатов. Владельцам собак выделят отдельную огороженную площадку для выгула.

Безопасность здесь также решена на уровне инфраструктуры. Внутренний двор закрыт для машин и посторонних: попасть на территорию, в подъезд или лифтовый холл можно только с персональным ключом или через приложение. Видеонаблюдение 24/7 охватывает весь периметр — двор, парковку и лобби. Умный домофон открывает дверь гостям через приложение на смартфоне, даже когда вы не дома, — и всегда видно, кто пришёл.

27 вариантов планировок — под разные сценарии жизни. Больше половины квартир — семейные форматы: двух- и трёхкомнатные лоты с умным разделением родительской и детской зон. Особое внимание — родительским спальням: в ряде планировок встречаются «макси-спальни» — приватные зоны с собственной ванной и гардеробной. Есть и решения, которые редко встретишь в новостройках: видовое окно в ванной или гардеробной, а в некоторых лотах — потолки высотой 4 метра.

Для тех, кто рассматривает покупку квартиры на этапе строительства района, в ноябре застройщик ГК «ЕДИНСТВО» запустил ряд специальных программ:

«Семейный метр» (для 2кк и 3кк): стоимость квадратного метра для первой детской комнаты зафиксирована на уровне 100 000 ₽/м², что даёт чистую экономию до 430 000 рублей от прайсовой стоимости.

«МАКС-коллекция»: лимитированная подборка из 5 квартир с одной спальней и расширенной кухней-гостиной, выгодой до 450 000 рублей.

Ипотечные программы и рассрочка: доступна субсидированная семейная ипотека со ставкой от 4,6% (без увеличения стоимости квартиры), рыночная ипотека от 12,49%, а также беспроцентная рассрочка до 30 месяцев (включая программу 70/30 без промежуточных платежей).

Получить консультацию, изучить планировки и рассчитать выгоду по ноябрьским акциям можно в офисе продаж ЖК «Правый берег МАКС»: