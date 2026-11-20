EVOLUTE подводит итоги 10 месяцев 2026 года: i-SPACE и i-JOY возглавили рейтинги продаж

EVOLUTE — электромобильный бренд № 1 в России[1] — подводит итоги продаж десяти месяцев 2026 года, сохраняя лидерство на российском рынке электромобилей с долей 23%. Электрический кроссовер i-JOY остается самой продаваемой моделью в своем сегменте, а гибридный i-SPACE лидирует среди всех моделей на новых источниках энергии, преодолев отметку в 10 тысяч реализованных единиц.

EVOLUTE — электромобильный бренд № 1 в России* — подводит итоги продаж десяти месяцев 2026 года, сохраняя лидерство на российском рынке электромобилей с долей 23%. Электрический кроссовер i-JOY остается самой продаваемой моделью в своем сегменте, а гибридный i-SPACE лидирует среди всех моделей на новых источниках энергии, преодолев отметку в 10 тысяч реализованных единиц.

EVOLUTE: итоги 10 месяцев 2026 года

EVOLUTE — бренд № 1 на российском рынке полностью электрических автомобилей;

3 578 электромобилей реализовано за январь-октябрь, доля бренда в сегменте достигла 23%;

EVOLUTE — за десять месяцев реализовано 10 156 подключаемых гибридов, доля бренда в сегменте достигла 14,6%;

13 734 единицы реализовано за январь-октябрь, доля бренда на рынке электромобилей и подключаемых гибридов достигла 16,1%.

EVOLUTE: итоги октября

1 823 единицы реализовано в октябре;

12,9% — доля EVOLUTE на рынке электромобилей и подключаемых гибридов.

EVOLUTE i-SPACE: более 10 тысяч продаж за 10 месяцев

Гибридный кроссовер EVOLUTE i-SPACE стал самой продаваемой моделью среди электромобилей и подключаемых гибридов в России по итогам января-октября 2026 года. За десять месяцев продажи модели преодолели отметку в 10 тысяч единиц. По итогам десяти месяцев на EVOLUTE i-SPACE пришелся примерно каждый десятый проданный в России электромобиль или подключаемый гибрид.

EVOLUTE i-SPACE — № 1** среди электромобилей и подключаемых гибридов по итогам десяти месяцев;

EVOLUTE i-SPACE — № 1 среди подключаемых гибридов за январь-октябрь;

10 156 единиц реализовано за десять месяцев;

11,9% — доля i-SPACE на рынке электромобилей и подключаемых гибридов за январь-октябрь;

1 227 единиц реализовано в октябре;

8,7% — доля модели на рынке электромобилей и подключаемых гибридов в октябре.

EVOLUTE i-SPACE доступен в пяти- и семиместном исполнениях, а также в полноприводной версии. Модель производится в Липецкой области и адаптирована к российским условиям эксплуатации.

Каждый пятый электромобиль в России — EVOLUTE i-JOY

Городской электрический кроссовер EVOLUTE i-JOY занимает первое место среди полностью электрических моделей на российском рынке по итогам десяти месяцев 2026 года. Доля модели в сегменте достигла 22,1%, это значит, что каждый пятый новый электромобиль, проданный в России за январь-октябрь, — EVOLUTE i-JOY.

В октябре модель вошла в тройку самых продаваемых электромобилей России.

EVOLUTE i-JOY — № 1 среди полностью электрических моделей по итогам января-октября;

3 438 единиц реализовано за десять месяцев;

22,1% — доля i-JOY на рынке электромобилей за январь-октябрь;

593 единицы реализовано в октябре;

14,7% — доля модели на рынке электромобилей в октябре.

Где купить EVOLUTE в Рязани

Единственным официальным дилером EVOLUTE в Рязани является EVOLUTE Автоимпорт. Весь модельный ряд автомобилей в наличии. Для всех желающих доступен тест-драйв автомобилей i-SPACE и i-JOY: возможность лично оценить динамику, комфорт и адаптацию моделей к российским условиям эксплуатации.

Выгода

До конца месяца на ограниченное количество автомобилей в ДЦ EVOLUTE Автоимпорт действует финальная цена — 2 849 000 рублей. Выгода составляет 696 000 рублей при оплате наличными и 140 000 рублей по программе трейд-ин. Все подробности — в отделе продаж evolute-autoimport.ru .

О бренде

EVOLUTE стал первым российским брендом электромобилей, производство которых стартовало в Липецкой области в конце сентября 2022 года. Продуктовая линейка представлена городским кроссовером i-JOY, ярким кроссовером i-SKY и гибридным кроссовером i-SPACE в 5- и 7-местном исполнениях.

* По данным о продажах новых автомобилей за январь-октябрь 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».

** По данным о продажах новых автомобилей за январь-октябрь 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».