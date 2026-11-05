«Прайм-Стоматология» — в топ-10 клиник региона по премии ПроДокторов 2026

Сеть стоматологических клиник «Прайм-Стоматология» в Рязани получила признание по итогам Всероссийской премии ПроДокторов 2026. Два филиала сети вошли в топ-10 лучших клиник Рязанской области, а 12 специалистов заняли призовые места в рейтингах врачей по своим специальностям.

Сеть стоматологических клиник «Прайм-Стоматология» в Рязани получила признание по итогам Всероссийской премии ПроДокторов 2026. Два филиала сети вошли в топ-10 лучших клиник Рязанской области, а 12 специалистов заняли призовые места в рейтингах врачей по своим специальностям.

Для команды включение двух клиник в региональную десятку — значимое событие. Оно отражает признание работы клиник пациентами и дополняет индивидуальные достижения врачей.

Для жителей Рязани при выборе стоматологической клиники важны не только расположение и перечень услуг, но и доверие к специалистам, понятность рекомендаций, качество диагностики и внимательное отношение на каждом этапе лечения.

В «Прайм-Стоматологии» работают специалисты разных стоматологических направлений. Пациенты могут обратиться за консультацией, диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний зубов и дёсен, а также за ортодонтической и хирургической помощью.

12 врачей «Прайм-Стоматологии» вошли в число лучших специалистов региона

По итогам премии ПроДокторов 2026 12 специалистов сети заняли первые, вторые и третьи места в рейтингах врачей Рязанской области по своим специальностям.

Среди призёров — врачи разных направлений: от профессиональной гигиены и лечения корневых каналов до ортодонтии, пародонтологии, анестезиологии и челюстно-лицевой хирургии.

В стоматологии важен комплексный подход: здоровье зубов и дёсен зависит от своевременной диагностики, профилактики и правильно выбранной тактики лечения. Призовые места в нескольких направлениях отмечают работу специалистов разного профиля в команде «Прайм-Стоматологии».

Стоматология и лечение зубов

Кулясова Дарья Алексеевна заняла третье место в рейтинге стоматологов Рязанской области по итогам премии ПроДокторов 2026.

Стоматолог оценивает состояние зубов, выявляет заболевания и выбирает подходящий метод лечения с учётом клинической ситуации.

Пародонтология: здоровье дёсен

Боброва Дарья Александровна заняла первое место в рейтинге по своей специальности.

Пародонтолог занимается диагностикой, профилактикой и лечением заболеваний тканей, окружающих зубы. Своевременное обращение к этому специалисту помогает выявить воспалительные процессы в дёснах и подобрать необходимое лечение.

Профессиональная гигиена полости рта

Три стоматолога-гигиениста «Прайм-Стоматологии» вошли в число призёров премии:

Воробьева Ольга Сергеевна — 1-е место;

Горовая Виолетта Игоревна — 2-е место;

Михалин Максим Сергеевич — 3-е место.

Профессиональная гигиена полости рта — важная часть профилактики стоматологических заболеваний. Она помогает удалять зубной налёт и твёрдые отложения. Процедуру подбирают с учётом состояния зубов и дёсен.

Регулярные профилактические осмотры и профессиональная гигиена позволяют контролировать состояние полости рта и своевременно выявлять проблемы, требующие внимания стоматолога.

Ортодонтия для взрослых и детей

В число призёров регионального рейтинга вошли три специалиста в области ортодонтии:

Пустынская Анна Александровна — детский ортодонт, 3-е место;

Седнев Александр Александрович — стоматолог-ортодонт, 2-е место;

Соколова Мария Владимировна — стоматолог-ортодонт, 3-е место.

Ортодонт занимается диагностикой и коррекцией нарушений прикуса и положения зубов. Выбор метода лечения зависит от возраста пациента, особенностей зубочелюстной системы и результатов обследования.

Консультация ортодонта помогает определить, требуется ли коррекция прикуса, какие варианты лечения возможны и какой план будет оптимальным в конкретном случае.

Эндодонтия: лечение корневых каналов

Первые два места в рейтинге стоматологов-эндодонтистов Рязанской области заняли специалисты «Прайм-Стоматологии»:

Дарер Юлия Руслановна — 1-е место;

Нагорнова Анна Ильинична — 2-е место.

Эндодонтия — направление стоматологии, связанное с диагностикой и лечением заболеваний пульпы зуба и тканей в области корневых каналов.

При необходимости эндодонтического лечения стоматолог оценивает состояние зуба, определяет показания к процедуре и выбирает тактику, направленную на устранение источника инфекции и сохранение зуба, если это возможно.

Анестезиология и безопасность стоматологического лечения

Ларина Наталья Евгеньевна заняла второе место в рейтинге анестезиологов-реаниматологов Рязанской области.

Работа анестезиолога-реаниматолога особенно важна при стоматологических вмешательствах, требующих анестезиологического сопровождения. Специалист оценивает состояние пациента, учитывает медицинские показания и противопоказания, участвует в обеспечении безопасности процедуры в пределах своей компетенции.

Челюстно-лицевая хирургия

Ткачук Максим Теодорович занял третье место в рейтинге челюстно-лицевых хирургов Рязанской области.

Челюстно-лицевая хирургия охватывает диагностику и хирургическое лечение заболеваний и повреждений челюстно-лицевой области. Необходимость вмешательства и его объём определяются индивидуально после обследования пациента.

«Прайм-Стоматология» в Рязани: благодарность пациентам и команде

Для команды «Прайм-Стоматологии» результаты премии — профессиональное достижение и повод выразить благодарность пациентам.

Мы ценим доверие людей, которые выбирают наши клиники в Рязани, делятся впечатлениями о посещении и рекомендуют специалистов своим близким. Обратная связь помогает лучше понимать ожидания пациентов и совершенствовать организацию медицинской помощи.

Для нас особенно важно, что в региональный рейтинг вошли две клиники сети, а призовые места получили врачи разных специальностей. В этих результатах — вклад всей команды.

Мы поздравляем специалистов с заслуженными результатами и благодарим каждого пациента за доверие к «Прайм-Стоматологии».

Если вы ищете стоматолога в Рязани, планируете лечение зубов, профессиональную гигиену полости рта или консультацию ортодонта, вы можете ознакомиться с направлениями работы клиник и выбрать врача с учётом ваших потребностей. Это поможет с выбором и тем, кому нужна помощь специалиста другого стоматологического профиля.

«Прайм-Стоматология» — команда специалистов, которым жители Рязани доверяют заботу о здоровье зубов и полости рта.