От Путина до уток. Лучшие фото 2017 года по версии RZN.info

Продолжаются новогодние праздники, а вместе с ними и мы продолжаем подводить итоги 2017 года.

Редакция RZN.info подготовила лучшие фоторепортажи от наших корреспондентов за прошедшие 365 дней.

Всегда богатыми на снимки получаются самые массовые мероприятия. Такими в 2017 стали рязанский парад Победы, акция «Бессмертный полк» и первомайская демонстрация.

В двух последних тогда врио губернатора Николай Любимов со своей супругой прошли с горожанами по Первомайскому проспекту.

В целом ушедший год ознаменован посещением Рязани и области первых лиц государства, выдающихся спортсменов, политиков. Так, летом президент Путин посетил кожзавод, а патриарх Кирилл отслужил литургию в женском монастыре в Шостье Касимовского района.

На периферию прилетал и глава МЧС России Владимир Пучков.

Незадолго до Путина в Рязань приезжал оппозиционер Алексей Навальный, он встретился со сторонниками в одном из крупных отелей города.

Целые гастроли по области провел Леонид Якубович, а Николай Валуев фестиваль «Неба России».

С чемпионата по воздухоплаванию наши корреспонденты подготовили еще несколько фоторепортажей: с открытия , свечения и из корзины аэростата.

Еще одно спортивное событие, но уже в качестве участника посетил знаменитый американцец Джефф Монсон.

Он сразился с Николаем Савиловым на первом международном турнире по смешанным единоборствам «Битва за Рязань»

Богатыми на эмоции стали фоторепортажи с всевозможных акций, которые прошли в Рязани.

В начале года горожане во второй раз раздали блокадный хлеб, в апреле почтили память жертв взрыва в петербургском метро митингом против терроризма, а осенью три тысячи студентов сделали зарядку под моросящим дождем. К акциям присоединился и Николай Любимов, который раздавал цветы рязанкам на 8 марта.

Кроме того, рязанцы провели согласованный антикоррупционный митинг , отметили годовщину присоединения Крыма к России и день рождения Сергея Есенина чтением стихов.

Попали в нашу подборку и религиозные события. Список разбавили большие фоторепортажи с Рождества , Крещения и молебна ко Дню города.

В день 922-летия Рязани Николай Любимов открыл празднования на Почтовой. Там прошел очередной фестиваль уличных музыкантов, откуда RZN.info подготовило три фоторепортажа: с главной сцены у памятника Ленину, а также с остальных площадок . Гран-при фестиваля получила группа «Балалайка 62». В тот же день перезентовали бренд Рязани и отметили день ВДВ.

Иногда мелькали в ленте и животные: утки на Черезовском пруду и собаки из нового приюта. Еще один питомец — «Черный кот» подарил рязанцам фестиваль современного танца.

Одни из самых популярных репортажей стали рязанские конкурсы красоты для девушек « Российская красавица » и « Мисс и миссис Великая Русь », а также косплей фестиваль.