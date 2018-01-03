От Путина до уток. Лучшие фото 2017 года по версии RZN.info

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Продолжаются новогодние праздники, а вместе с ними и мы продолжаем подводить итоги 2017 года.
Редакция RZN.info подготовила лучшие фоторепортажи от наших корреспондентов за прошедшие 365 дней.
Всегда богатыми на снимки получаются самые массовые мероприятия. Такими в 2017 стали рязанский парад Победы, акция «Бессмертный полк» и первомайская демонстрация.
В двух последних тогда врио губернатора Николай Любимов со своей супругой прошли с горожанами по Первомайскому проспекту.
В целом ушедший год ознаменован посещением Рязани и области первых лиц государства, выдающихся спортсменов, политиков. Так, летом президент Путин посетил кожзавод, а патриарх Кирилл отслужил литургию в женском монастыре в Шостье Касимовского района.
На периферию прилетал и глава МЧС России Владимир Пучков.
Незадолго до Путина в Рязань приезжал оппозиционер Алексей Навальный, он встретился со сторонниками в одном из крупных отелей города.
Целые гастроли по области провел Леонид Якубович, а Николай Валуев фестиваль «Неба России».
С чемпионата по воздухоплаванию наши корреспонденты подготовили еще несколько фоторепортажей: с открытия, свечения и из корзины аэростата.
Еще одно спортивное событие, но уже в качестве участника посетил знаменитый американцец Джефф Монсон.
Он сразился с Николаем Савиловым на первом международном турнире по смешанным единоборствам «Битва за Рязань»
Богатыми на эмоции стали фоторепортажи с всевозможных акций, которые прошли в Рязани.
В начале года горожане во второй раз раздали блокадный хлеб, в апреле почтили память жертв взрыва в петербургском метро митингом против терроризма, а осенью три тысячи студентов сделали зарядку под моросящим дождем. К акциям присоединился и Николай Любимов, который раздавал цветы рязанкам на 8 марта.
Завершился год украшением города к новогодним праздникам. Так, в Рязани установили звездное небо на Почтовой, появились новые елки, арт-объекты, гирлянды и даже катки в центре города. Но не появился снег. Поэтому завершает список лучших фоторепортажей — снимки первого зимнего снегопада.