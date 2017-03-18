Скоморохи, «Ночные волки», Винисиус и Том. В Рязани отметили годовщину присоединения Крыма

В Рязани отметили третью годовщину присоединения Крыма к России. Торжества проходят на площади Победы в субботу, 18 марта.
В этом году к традиционному митингу-концерту, в котором участвуют политики, общественники, поэты и музыканты, добавили гулянья под названием «Наша весна». На площади развернули торговые ряды, спортивные и игровые площадки, запустили аттракционы.
Праздник инициировали общественная палата региона и областное отделение Российского военно-исторического общества. К организации присоединилась «Единая Россия». Активисты партии, в частности, задавали горожанам вопросы об истории Крыма, предлагали рассказать о поездках на полуостров или сделать на площади фото, чтобы затем получить сувениры.
Все мероприятия единороссы провели под девизом «Наши сердца Крыму».
Свои площадки также представили другие партии, молодежные организации. Рязанцы могли отправить поздравительные открытки крымчанам, посмотреть на модели судов, сдать нормы ГТО, поупражняться в фехтовании.
На площади можно было встретить крупных чиновников, казаков, байкеров из «Ночных волков», реконструкторов, скоморохов и даже талисманов бразильской Олимпиады — Винисиуса и Тома.