RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»

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Финал рязанского этапа конкурса «Российская красавица — 2017» прошел в субботу, 18 марта, в Deep Club. Его участницами стали 23 девушки в возрасте от 16 до 26 лет. Титул вице-мисс «Российская красавица» получила Анастасия Васяева, а корона победительницы досталась Элине Король. Победительница представит Рязань на всероссийском этапе конкурса.
Пользователи RZN.info выбрали Мисс Интернет, которой стала Елизавета Якунина. Всего в конкурсе участвовали 23 девушки, каждая из них прошла предварительный кастинг.
Также судьи выделили девушек в нескольких номинациях: Мисс Очарование (Елизавета Лукьянова), Мисс Шарм (Васильева Алина), Мисс Русское радио Рязань (Юлия Соловьева), Мисс Грация (Ольга Войлокова), Мисс Талант (Диана Егорова), Мисс Ауди Рязань (Юлия Быкова), Юная российская красавица (Мария Антипова).