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12:22, 7 января 2017 7 079
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Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж

Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Божественная литургия, посвященная празднованию Рождества Христова началась 6 декабря, в 23:30 в Христорождественском кафедральном соборе Рязани.

Несмотря на 25-градусный мороз, службу посетили несколько сотен рязанцев. Большинство из них исповедовались и причащались.

Возглавил Рождественскую литургию митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Перед причастием протоиерей Владимир Игнатов прочитал Рождественское послание патриарха Кирилла ко всем верующим, в котором упоминались события гражданской войны 1917 года. «Мы благодарим Господа за явленное всему миру чудо — воскрешение веры и благочестия в народе нашем, за восстановление порушенных святынь, за новые храмы и монастыри, само строительство которых — видимый знак глубоких перемен, произошедших в сердцах людей. — говорилось в обращении. —  Будем возрастать в любви и творить добро, ибо с нами Бог».

В завершении богослужения митрополит Марк обратился к прихожанам с проповедью.

«Сегодня мы радуемся, что родился Господь Иисус Христос, спаситель пришел на землю. Важно, чтобы мы не только устами прославляли Бога, но и были открыты к нему сердцем», — заявил Марк.

После литургии прихожане получили в подарок книги Иоанна Кронштадского и шоколад.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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