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10:45, 19 января 2017 5 330
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Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж

Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В ночь с 18 на 19 января рязанцы встретили праздник Крещения Господня на Ореховом озере в Рязани. Перед традиционными купаниями рязанский митрополит Марк освятил «иордань».

После праздничного молебна люди начали по очереди заходить в прорубь.

Некоторые купающиеся с криками погружались в воду, кто-то умудрялся взять с собой видеокамеру, чтобы запечатлеть момент погружения.

Для удобства рядом с «иорданью» стояли освещаемые и обогреваемые палатки, однако многие переодевалось прямо на улице.

От палаток до купелей проложили дорожки из сена, а искупавшихся рязанцев угощали чаем с печеньем. В купаниях на Ореховом озере участвовали 2,5 тысячи человек.

За ходом праздника следили сотрудники полиции, МЧС, рязанские казаки и врачи «скорой помощи». Всего в регионе оборудовали 43 купели.

По сообщению пресс-службы регионального УМВД, в Рязанской области в празднике участвовали 72 тысячи человек. Нарушений общественного порядка допущено не было, отметили в полиции.

Охрану обеспечивали 1 510 сотрудников органов внутренних дел, 54 сотрудника частных охранных организаций и 226 представителей народных дружин.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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