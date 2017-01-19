Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж

В ночь с 18 на 19 января рязанцы встретили праздник Крещения Господня на Ореховом озере в Рязани. Перед традиционными купаниями рязанский митрополит Марк освятил «иордань».
После праздничного молебна люди начали по очереди заходить в прорубь.
Некоторые купающиеся с криками погружались в воду, кто-то умудрялся взять с собой видеокамеру, чтобы запечатлеть момент погружения.
Для удобства рядом с «иорданью» стояли освещаемые и обогреваемые палатки, однако многие переодевалось прямо на улице.
От палаток до купелей проложили дорожки из сена, а искупавшихся рязанцев угощали чаем с печеньем. В купаниях на Ореховом озере участвовали 2,5 тысячи человек.
За ходом праздника следили сотрудники полиции, МЧС, рязанские казаки и врачи «скорой помощи». Всего в регионе
По сообщению пресс-службы регионального УМВД, в Рязанской области в празднике участвовали 72 тысячи человек. Нарушений общественного порядка допущено не было, отметили в полиции.
Охрану обеспечивали 1 510 сотрудников органов внутренних дел, 54 сотрудника частных охранных организаций и 226 представителей народных дружин.