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14:52, 7 марта 2017 2 646
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Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото

Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Врио рязанского губернатора Николай Любимов вручил цветы горожанкам на улице. Во вторник, 7 марта, он пришел на площадь перед филармонией с большим букетом белых тюльпанов и раздал их все. Кроме того, цветы вручали активисты молодежных организаций и несколько пожарных в форме.

Затем политик присоединился к акции волонтеров: встал в их строй в виде сердца и выпустил в небо связку красных шаров той же формы.

Кроме того, на площади устроили небольшой концерт. В самой филармонии в 14 часов началось торжественное собрание по случаю Международного женского дня.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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