Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото

Врио рязанского губернатора Николай Любимов вручил цветы горожанкам на улице. Во вторник, 7 марта, он пришел на площадь перед филармонией с большим букетом белых тюльпанов и раздал их все. Кроме того, цветы вручали активисты молодежных организаций и несколько пожарных в форме.
Затем политик присоединился к акции волонтеров: встал в их строй в виде сердца и выпустил в небо связку красных шаров той же формы.
Кроме того, на площади устроили небольшой концерт. В самой филармонии в 14 часов началось торжественное собрание по случаю Международного женского дня.