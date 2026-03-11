Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?

Как машина может характеризовать личность своего обладателя, как в автобизнесе меняется гендерный баланс и кто среднестатистический водитель CHERY? Разберем с бренд-директором дилерского центра CHERY «Регион 62» Валентином Лафуткиным.

Говорят, животные и машины похожи на своих хозяев. Так это или нет — вопрос из области философии и психологии. При этом не поспоришь, что автомобиль сегодня — не просто средство передвижения, а отражение стиля, статуса и индивидуальных предпочтений владельца.

Китаец с русской душой

В последние годы китайские автомобили уверенно завоевывают российский рынок, и CHERY — один из лидеров этого процесса.

По подсчетам «Автостата», в 2025 году в нашей стране продали 99,8 тысячи автомобилей CHERY. Таким образом, бренд занял второе место по популярности среди китайских марок.

По данным сайта «Китайские-автомобили. рф», который ссылается на таможенную статистику КНР по итогам 11 месяцев 2025 года, рейтинг государств-получателей автомобилей CHERY возглавляет Россия. За обозначенный период компания отгрузила 149 020 машин и машинокомплектов — автомобили бренда из провинции Аньхой собирают в нашей стране.

История и современность

CHERY ведет свою историю с 1990-х. Впервые вышла на российский рынок в 2005 году. Для многих именно эта марка стала первым знакомством с машинами из Китая. Тогда компания «набивала шишки», а машины вызывали множество вопросов по безопасности и качеству.

После неудачного «захода» компания покинула страну, но уже к 2017-му вернулась, чтобы удивлять. От прежней CHERY не осталось и следа. Она проделала огромный путь и сегодня является одним из самых успешных и ярких игроков российского авторынка: модельный ряд впечатляет, качественная сборка гарантирует долговечность, современные технологии — комфорт, а конкурентоспособные цены делают автомобили доступными для широкого круга покупателей. Бренд предлагает модели по цене от 1,5 млн рублей, которые сочетают современный дизайн, богатое оснащение, надежность и технологичность.

И если раньше к автомобилям из Поднебесной относились с осторожностью, то теперь CHERY уверенно занимает место на дорогах России. Любят CHERY и в Рязанской области. Положительный опыт автолюбителей подтверждают независимые оценки качества: только в 2025 году CHERY получила ряд престижных премий за надежность, безопасность, эксплуатационные характеристики и дизайн.

Немаловажно и то, что в России к настоящему моменту сформирована огромная база покупателей CHERY и имеется широкая сеть дилеров, которые умеют работать с этим брендом — обслуживать, предлагать актуальные услуги.

Мужское / Женское

Так кто же тот человек, который выбирает именно CHERY? Каков портрет типичного автовладельца этой марки?

На самом деле, разнообразие моделей бренда, их комплектаций, и, самое главное, соотношение цены-качества позволяют практически любому человеку в нашей стране выбрать что-то подходящее для себя. Поэтому за рулем CHERY можно увидеть представителей самых разных профессий, возрастов и статусов.

Если попытаться систематизировать и составить ТОП владельцев CHERY, он будет выглядеть примерно так:

Успешные семьи, семьи с детьми,

Индивидуальные предприниматели,

Работники «бюджета» — сотрудники медицинских, образовательных учреждений,

Военные, участники СВО.

То есть, в основном, покупают CHERY представители среднего класса из крупных городов с доходом 80-150 тысяч рублей в месяц.

Что касается пола владельцев, то яркого гендерного различия нет, я бы сказал 50 на 50. В 2025 году наша компания продала 722 автомобиля CHERY, покупателей-мужчин — 463 человек (64%), покупателей-женщин — 259 человек (36%). Но это только лишь статистика одного года.

«Чтобы была красивенькая»

Какие запросы у мужчин и женщин относительно модельного ряда и комплектации?

Женщины обычно отвечают: «Главное, чтобы была красивенькая и красненькая». Также представительницам прекрасного пола нравится внутренний интерьер и цифровые «плюшки»: беспроводной CarPlay, Android Auto, которые позволяют управлять рядом мобильных функций через мультимедийную систему автомобиля, беспроводная зарядка смартфона.

Женщинам нравятся компактные CHERY TIGGO 4/TIGGO 4 PRO. Хотя есть и те, кто покупает TIGGO 7 PRO MAX/TIGGO 7L, TIGGO 8 PRO MAX, TIGGO 9, ARRIZO 8. Мужчины предпочитают по большей части TIGGO 7 PRO MAX/TIGGO 7L, TIGGO 8 PRO MAX, TIGGO 9.

Вне зависимости от пола люди любят, когда есть зимний пакет: электроподогрев лобового стекла, заднего стекла, зеркал заднего вида, руля, передних и задних сидений. Также многие обращают внимание на оцинкованность. И у TENET — это новый суббренд автомобилей CHERY — как раз имеется двусторонняя горячая оцинковка.

Резюмирую: бренд — для тех, кто готов идти в ногу со временем, любит стиль и комфорт, ждет от машины хорошую управляемость, современное оснащение, надежность и хочет получить новый классный автомобиль за разумные деньги.

Фото предоставлены компанией CHERY «Регион 62».