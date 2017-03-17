В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж

Глава МЧС России Владимир Пучков посетил Старожиловский район Рязанской области. В пятницу, 17 марта, он прилетел на берег разлившейся Прони.

Министр начал визит с осмотра переправы. Две лодки, моторная и весельная, обслуживают деревню Бутырки, где живут 26 человек, в том числе 12 пенсионеров и два старшеклассника, а также поселок Кипенский с тремя жителями. Встречавшие Пучкова спасатели по просьбе начальника главного управления по региону Сергея Филиппова запустили беспилотник к затопленному деревянному мосту и показали его состояние министру.

Затем глава МЧС отправился в деревню, где пообщался с жителями. Те хвалили руководителя местной пожарной дружины Николая Евдокухина и жаловались на строительную технику, которая разбила дорогу. Глава районной администрации Александр Татарников рассказал, что строящий некое предприятие инвестор обещает сам ее и восстановить.

Пучков заверил сельчан, что возьмет на контроль этот вопрос, а также поможет с медицинским обслуживанием и транспортом для школьников. Затем, взяв у одной из старушек палку, погрозил Татарникову. «Да я и сама отходить могу», — заметила женщина.

Евдокухину министр вручил два ранца для тушения травы, а школьникам подарил наручные часы и предложил пойти работать в МЧС. Также ему показали разработку начальника местной пожарной части Виктора Бирюкова, который собрал для дружины компактный прицеп со всем оборудованием. Его стоимость в несколько раз ниже, чем у имеющихся в продаже. Глава ведомства оценил придумку и назвал автора «местным Кулибиным».

Журналистам Пучков сообщил, что предложил построить новый мост, который не будет затапливаться. По его мнению, проект нужно вынести на общественное обсуждение. Финансировать строительство должен будет областной бюджет, «но содействие мы окажем», добавил министр.

Зампред рязанского правительства Алексей Тюменев уточнил журналистам, что сначала нужно проверить техническую возможность строительства. По его словам, проект должен делать район. Если он сможет найти деньги, документацию сделают в этом году.

Татарников, общавшийся со СМИ до прилета Пучкова, рассказал, что работает над созданием нового моста: «Мы занимаемся этим вопросом, на сегодняшний день есть несколько вариантов. На наш взгляд, возможен понтонный мост: есть прецеденты налаживания понтонных переправ, которые функционируют и зимой». Жители деревни также предлагали Пучкову использовать понтоны.

По словам Татарникова, других отрезанных населенных пунктов в районе нет. Мост затапливает ежегодно, поэтому и жители, и власти приготовились заранее. Переправа открылась около недели назад, она работает по стабильному графику, а также по заявкам населения.

По словам Тюменева, всего в области затопило два моста, второй — в Шумаши. Сильного паводка [в Рязанской области] не ожидаем", — добавил он. Татарников также отметил, что этой весной разлив «практически минимальный».

В беседе с жителями Бутырок министр сообщил, что его визит — довольно спонтанный. «Глава района не знал, что я прилечу. Я точку на карте поставил — и вот я здесь».