Ближе к звездам. Как украсили Рязань к Новому году

До Нового года остается несколько дней, однако Рязань уже погрузилась в праздничную атмосферу. В уходящем 2017-м в городе появилось новые елки, арт-объекты, но главной изюминкой стала иллюминация. Рязань украсили 1,5 километра гирлянд, а также огни появились на 400 деревьях.

Украшать город начали с главного символа праздника — новогодней елки. Всего в этом году установили 33 искусственные ели. Две из них город приобрел в этом году. Их установили около цирка и кинотеатра «Октябрь».

Приостановившие свою работу зимой фонтаны украсили конструкции с иллюминацией, а на Театральной площади рядом с одним из них появились фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Еще одни арт-объекты в виде надписи «С новым годом Рязань 2018» [пунктуация сохранена] появились около «Политеха», в сквере имени Александрова в Песочне и бульваре Победы на Московском шоссе.

Вернулись на Почтовую и четыре снеговика-музыканта. Они переместились на площадку между Лыбедским бульваром и «Подбелкой».

На Почтовой появилась главный подарок рязанцам к Новому году — «звездное небо». Всю пешеходную улицу на протяжении 350 метров подсветили фонариками, которые будут работать в течение всего года. Иллюминацию дополнили музыкальным сопровождением. Во время праздников из колонок прозвучат новогодние песни.

Там же, рядом со зданием почтамта, открылась резиденция Деда Мороза, где юные рязанцы могут сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказать стихотворение и даже прокатиться по Лыбедскому бульвару на оленьей или собачьей упряжке.

Еще одним сюрпризом для горожан стали бесплатные катки в центре Рязани. Их установили на Московском шоссе около бывшего «Планетария», на Лыбедском бульваре и площади Победы. Рядом с ними появились ярмарочные домики, в которых продают горячие напитки, кондитерские изделия, а также планируют организовать мини-прокат коньков.

Площадки украсили «звездным небом», как на Почтовой.

Еще один каток в скором времени появится в Лесопарке, а пока его впервые украсили новогодней иллюминацией. Гирлянды установили от Торгового городка до путепровода Северной окружной.

Дополнением к новогодним гирляндам стала подсветка домов. Он появилась на зданиях мэрии на улицах Дзержинского и Радищева, областной филармонии, здании Союза организаций профсоюзов, школе №10 на улице Ленина и Ростелекома на улице Свободы.

Нарядным город останется как минимум до Старого нового года.