О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 19-20 августа

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Прошли очередные жаркие выходные этого лета. Впереди новая трудовая неделя. И пока она не началась, предлагаем вспомнить, о том, что случилось в минувший уикенд.
Началась суббота с приятных новостей — пропавшего в Соколовке 27-летнего мужчину нашли живым. Позже стало известно, что Центробанк опубликовал решения о приостановке лицензии у «Стража». В официальных документах указано, что с 17 августа прекращается деятельность временной администрации, которую ЦБ ввел в начале июля. Тогда в страховой компании рассказали, что ее появление не повлияло на работу.
Кроме того, под Рязанью полдня искали ребенка, сбежавшего из детского оздоровительного лагеря «Сказка» в Солотче. Для ЖК «Аэробус» нашли инвестора, а рязанцы тем временем снова застряли в крупной пробке на Солотчинском шоссе, которую уже смело можно назвать назвали «проклятьем выходных».
В субботу на аэродроме в Дягилеве прошел авиационный праздник, посвященный 105-й годовщине основания Военно-воздушных сил и Воздушного флота России. Для гостей работала выставка действующей авиационной и наземной техники. А в Южном в этот же день произошел крупный пожар, попавший на видео. Позже выяснилось, что сгорело строящееся здание частной гостиницы.
На радость рязанцам на стадионе ЦСК прошел спектакль-фейерверк «Времена года» под музыку Вивальди. Зрители сняли шоу на видео. А в воскресенье стало известно, что рязанец снялся в популярном сериале «Отель Элеон». Сезон с его участием выйдет осенью 2017 года.