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8:13, 21 августа 2017 284
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О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 19-20 августа

О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 19-20 августа

Фото: Pixabay.com

Прошли очередные жаркие выходные этого лета. Впереди новая трудовая неделя. И пока она не началась, предлагаем вспомнить, о том, что случилось в минувший уикенд.

Началась суббота с приятных новостей — пропавшего в Соколовке 27-летнего мужчину нашли живым. Позже стало известно, что Центробанк опубликовал решения о приостановке лицензии у «Стража». В официальных документах указано, что с 17 августа прекращается деятельность временной администрации, которую ЦБ ввел в начале июля. Тогда в страховой компании рассказали, что ее появление не повлияло на работу.

Кроме того, под Рязанью полдня искали ребенка, сбежавшего из детского оздоровительного лагеря «Сказка» в Солотче. Для ЖК «Аэробус» нашли инвестора, а рязанцы тем временем снова застряли в крупной пробке на Солотчинском шоссе, которую уже смело можно назвать назвали «проклятьем выходных».

В Касимовском районе из Оки подняли тело женщины, а в Ряжском районе из реки Рановы — автомобиль. В нем обнаружили трупы рыбаков, смертью которых заинтересовались следователи.

Не обошлось и без происшествий на дороге. В Касимове машина насмерть сбила женщину, которая пересекала проезжую часть, по предварительной версии, вне перехода. На трассе М-5 столкнулись два грузовика. Одному из них, по словам очевидцев, «сильно замяло кабину».

В субботу на аэродроме в Дягилеве прошел авиационный праздник, посвященный 105-й годовщине основания Военно-воздушных сил и Воздушного флота России. Для гостей работала выставка действующей авиационной и наземной техники. А в Южном в этот же день произошел крупный пожар, попавший на видео. Позже выяснилось, что сгорело строящееся здание частной гостиницы.

На радость рязанцам на стадионе ЦСК прошел спектакль-фейерверк «Времена года» под музыку Вивальди. Зрители сняли шоу на видео. А в воскресенье стало известно, что рязанец снялся в популярном сериале «Отель Элеон». Сезон с его участием выйдет осенью 2017 года.


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