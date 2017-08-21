О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 19-20 августа

Прошли очередные жаркие выходные этого лета. Впереди новая трудовая неделя. И пока она не началась, предлагаем вспомнить, о том, что случилось в минувший уикенд.

Началась суббота с приятных новостей — пропавшего в Соколовке 27-летнего мужчину нашли живым . Позже стало известно, что Центробанк опубликовал решения о приостановке лицензии у «Стража». В официальных документах указано, что с 17 августа прекращается деятельность временной администрации, которую ЦБ ввел в начале июля. Тогда в страховой компании рассказали, что ее появление не повлияло на работу.

Кроме того, под Рязанью полдня искали ребенка , сбежавшего из детского оздоровительного лагеря «Сказка» в Солотче. Для ЖК «Аэробус» нашли инвестора , а рязанцы тем временем снова застряли в крупной пробке на Солотчинском шоссе, которую уже смело можно назвать назвали «проклятьем выходных».

В Касимовском районе из Оки подняли тело женщины , а в Ряжском районе из реки Рановы — автомобиль . В нем обнаружили трупы рыбаков, смертью которых заинтересовались следователи .

Не обошлось и без происшествий на дороге. В Касимове машина насмерть сбила женщину , которая пересекала проезжую часть, по предварительной версии, вне перехода . На трассе М-5 столкнулись два грузовика . Одному из них, по словам очевидцев, « сильно замяло кабину ».

В субботу на аэродроме в Дягилеве прошел авиационный праздник , посвященный 105-й годовщине основания Военно-воздушных сил и Воздушного флота России. Для гостей работала выставка действующей авиационной и наземной техники. А в Южном в этот же день произошел крупный пожар , попавший на видео . Позже выяснилось, что сгорело строящееся здание частной гостиницы .