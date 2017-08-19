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20:46, 19 августа 2017 1 312
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Пожар частного дома в поселке Южный попал на видео

Пожар частного дома в поселке Южный попал на видео

Пожар частного дома в поселке Южный попал на видео. Ролик выложил пользователь группы «Новости Рязани ВКонтакте».

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар произошел по адресу: улица Котовского, дом №20, в субботу, 19 августа.

На место происшествия выехали четыре пожарных машины.

Информация о пожаре уточняется.


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