Пожар частного дома в поселке Южный попал на видео. Ролик выложил пользователь группы «
Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар
На место происшествия выехали четыре пожарных машины.
Информация о пожаре уточняется.
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Пожар частного дома в поселке Южный попал на видео. Ролик выложил пользователь группы «
Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар
На место происшествия выехали четыре пожарных машины.
Информация о пожаре уточняется.
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