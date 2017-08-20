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17:00, 20 августа 2017 696
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Рязанец сыграл в сериале «Отель Элеон»

Рязанец сыграл в сериале «Отель Элеон»

Рязанец Александр Воробьев сыграл в популярном комедийном сериале «Отель Элеон». Он исполнил роль любящего вечеринки постояльца из Германии в одной из серий третьего сезона, съемки которого идут в Москве.

«На съемки попал, пройдя кастинг. Сама сцена [с моим участием] довольно веселая, да и вообще было весело, а Григорий [Сиятвинда] — очень приятный человек, отрывался вместе с нами в сцене» — рассказал RZN.info Воробьев. Для роли ему пришлось частично покрасить волосы в красный цвет.

Сезон с участием актера из Рязани выйдет осенью 2017 года.

Александр Воробьев окончил Рязанский государственный университет, во время учебы играл в вузовском театре «Переход». В настоящее время учится в ГИТИСе, в мастерской народного артиста России Николая Лазарева.

«Отель Элеон» выходит на СТС с 2016 года. Заслуженный артист России Григорий Сиятвинда исполняет одну из главных ролей.


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