Рязанец сыграл в сериале «Отель Элеон»

Рязанец Александр Воробьев сыграл в популярном комедийном сериале «Отель Элеон». Он исполнил роль любящего вечеринки постояльца из Германии в одной из серий третьего сезона, съемки которого идут в Москве.
«На съемки попал, пройдя кастинг. Сама сцена [с моим участием] довольно веселая, да и вообще было весело, а Григорий [Сиятвинда] — очень приятный человек, отрывался вместе с нами в сцене» — рассказал RZN.info Воробьев. Для роли ему пришлось частично покрасить волосы в красный цвет.
Сезон с участием актера из Рязани выйдет осенью 2017 года.
Александр Воробьев окончил Рязанский государственный университет, во время учебы играл в вузовском театре «Переход». В настоящее время учится в ГИТИСе, в мастерской народного артиста России Николая Лазарева.
«Отель Элеон» выходит на СТС с 2016 года. Заслуженный артист России Григорий Сиятвинда исполняет одну из главных ролей.