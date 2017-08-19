Пропавшего в Соколовке 27-летнего мужчину нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
О том, что рязанца нашли, стало известно в пятницу, 18 августа.
Напомним, молодой человек
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Пропавшего в Соколовке 27-летнего мужчину нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
О том, что рязанца нашли, стало известно в пятницу, 18 августа.
Напомним, молодой человек
© RZN.info
|
← предыдущая новостьСледователи возбудили уголовное дело об убийстве хаски в Подмосковье
|
cледующая новость →За ночь в Скопинском районе сгорели два деревянных дома
Крупнейшая в России нефтяная компания работает прежде всего в интересах государства.