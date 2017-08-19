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8:37, 19 августа 2017 702
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Пропавшего в Соколовке 27-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего в Соколовке 27-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего в Соколовке 27-летнего мужчину нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

О том, что рязанца нашли, стало известно в пятницу, 18 августа.

Напомним, молодой человек пропал 13 августа. В среду, 16 августа, об этом RZN.info сообщила его жена.


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