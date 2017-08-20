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12:49, 20 августа 2017 291
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На трассе М-5 столкнулись два грузовика. Видео

На трассе М-5 столкнулись два грузовика. Видео

На трассе М-5 столкнулись два грузовика. Видео с места происшествия опубликовал пользователь группы «Подслушано у водителей в Рязани».

Авария произошла в воскресенье, 20 августа.

На месте ДТП затруднено движение.

Информация о происшествии уточняется.


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История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

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