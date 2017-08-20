В поселке Южном сгорело строящееся здание частной гостиницы. Об этом сообщила
Ранее сообщалось, что пожар
Напомним, здание по адресу: улица Котовского, дом №20
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В поселке Южном сгорело строящееся здание частной гостиницы. Об этом сообщила
Ранее сообщалось, что пожар
Напомним, здание по адресу: улица Котовского, дом №20
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