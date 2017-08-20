Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:27, 20 августа 2017 511
 0    0

В поселке Южном сгорело строящееся здание частной гостиницы — МЧС

В поселке Южном сгорело строящееся здание частной гостиницы — МЧС

В поселке Южном сгорело строящееся здание частной гостиницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар возник в частном доме.

Напомним, здание по адресу: улица Котовского, дом №20 загорелось около 20:00 вечером в субботу, 19 августа.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
8:27, 20 августа 2017
В поселке Южном сгорело строящееся здание частной гостиницы — МЧС
21:28, 19 августа 2017
В Касимове насмерть сбили женщину — соцсети
20:30, 19 августа 2017
В поселке Южный загорелся частный дом. Фото 1
20:08, 19 августа 2017
На повороте в Ласково произошло массовое ДТП — соцсети
18:50, 19 августа 2017
Пострадавшего в серьезной аварии в Михайловском районе водителя отправили на лечение в Москву
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Стать «айтишником» за два месяца: простой рецепт для рязанцев

Стать «айтишником» за два месяца: простой рецепт для рязанцев 2

У молодых рязанцев появился новый путь в ИТ, который не требует технических знаний или опыта работы.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 33 883
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 32 720
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 24 058
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
11:16, 7 августа 2017 14 988
Ночью в Борковском карьере утонула девушка
19:27, 7 августа 2017 13 931
RZN.info публикует фото и видео из сгоревшей квартиры на Тимакова 1
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум