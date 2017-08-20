Рязанцы сняли на видео спектакль-фейерверк на музыку Вивальди

В субботу, 19 августа, на стадионе ЦСК прошел спектакль-фейерверк под музыку Антонио Вивальди. Рязанцы засняли шоу на видео.
Ролики опубликовали пользователи соцсети «ВКонтакте». По словам зрителей, спектакль продолжался полтора часа.
Многие из рязанцев остались в восторге от шоу. В соцсетях активно обсуждают спектакль, некоторые пользователи отметили, что смогли увидеть фейерверк даже за пределами стадиона.
Видео
Мой гипноз 🎇🎆🎇🎆🎇 #рязань #фестивальфейерверков #временагода
Публикация от Tanya 🌺 (@tanya.sazonova)
Спектакль-фейверк 🎆"Времена года" Вивальди. Потрясающее зрелище😍нереальная атмосфера и куча эмоций ☺️ Сюрприз удался 👍🏼
Публикация от @ideal_annet_21
Спектакль-Фейерверк "Времена года " #временагода #музыкаАнтониоВивальди
Публикация от Дарья (@merk.d.a)