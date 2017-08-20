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10:28, 20 августа 2017 763
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Рязанцы сняли на видео спектакль-фейерверк на музыку Вивальди

Рязанцы сняли на видео спектакль-фейерверк на музыку Вивальди

В субботу, 19 августа, на стадионе ЦСК прошел спектакль-фейерверк под музыку Антонио Вивальди. Рязанцы засняли шоу на видео.

Ролики опубликовали пользователи соцсети «ВКонтакте». По словам зрителей, спектакль продолжался полтора часа.

Многие из рязанцев остались в восторге от шоу. В соцсетях активно обсуждают спектакль, некоторые пользователи отметили, что смогли увидеть фейерверк даже за пределами стадиона.

Видео Кристины Беловой, Андрея Рубанова и пользователей Instagram


Мой гипноз 🎇🎆🎇🎆🎇 #рязань #фестивальфейерверков #временагода

Публикация от Tanya 🌺 (@tanya.sazonova)

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