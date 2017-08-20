Следователи займутся гибелью рыбаков, найденных в утонувшей в Ранове машине

Следователи заинтересовались гибелью рыбаков, тела которых были обнаружены в салоне машины,
По факту гибели двух жителей Москвы 1959 и 1970 годов рождения проводится проверка. Тела рыбаков обнаружили в салоне легкового автомобиля, который был поднят утром в воскресенье, 20 августа, из реки Ранова.
«Телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, на теле погибших не обнаружено», — отметили в сообщении.
По предварительным данным, мужчины приехали на берег реки порыбачить. В салоне автомобиля были найдены рыбацкие снасти.
В рамках доследственной проверки выяснят все обстоятельства случившегося. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинская экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.