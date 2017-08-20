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13:46, 20 августа 2017 591
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Следователи займутся гибелью рыбаков, найденных в утонувшей в Ранове машине

Следователи займутся гибелью рыбаков, найденных в утонувшей в Ранове машине

Следователи заинтересовались гибелью рыбаков, тела которых были обнаружены в салоне машины, поднятой из реки Ранова у села Нагорное Ряжского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

По факту гибели двух жителей Москвы 1959 и 1970 годов рождения проводится проверка. Тела рыбаков обнаружили в салоне легкового автомобиля, который был поднят утром в воскресенье, 20 августа, из реки Ранова.

«Телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, на теле погибших не обнаружено», — отметили в сообщении.

По предварительным данным, мужчины приехали на берег реки порыбачить. В салоне автомобиля были найдены рыбацкие снасти.

В рамках доследственной проверки выяснят все обстоятельства случившегося. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинская экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


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