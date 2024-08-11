Условный срок за сделку со следствием. В Рязани вынесли приговор правой руке Грекова

Приговор одному из участников по делу о мошенничестве в закупке коммунальной техники вынесен. Судебные заседания в Железнодорожном районном суде для бывшего советника вице-губернатора Владимира Арцыбашева шли всего три с половиной месяца. Основная причина столь короткого рассмотрения дела — полное признание вины и сотрудничество обвиняемого со следствием. Тем временем по этому же делу, но с другими фигурантами, суды продолжаются. Редакция РЗН. инфо решила напомнить о махинациях в закупке техники в 2020 году, разоблачении от СМИ и одном из главных участников громкого процесса Владимире Арцыбашеве.

Приговор одному из участников по делу о мошенничестве в закупке коммунальной техники вынесен. Судебные заседания в Железнодорожном районном суде для бывшего советника вице-губернатора Владимира Арцыбашева шли всего три с половиной месяца. Основная причина столь короткого рассмотрения дела — полное признание вины и сотрудничество обвиняемого со следствием. Тем временем по этому же делу, но с другими фигурантами, суды продолжаются.

Редакция РЗН. инфо решила напомнить о махинациях в закупке техники в 2020 году, разоблачении от СМИ и одном из главных участников громкого процесса Владимире Арцыбашеве.

Кто такой Арцыбашев и что он делал в Рязани?

Владимир Арцыбашев родился в 1956 году в Луганской области. В 1979 году окончил Ростовский государственный университет с присвоением квалификации «математик», вскоре прошел переподготовку кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса России по курсу «Управление многоквартирными домами».

С 2005 по 2012 год занимал руководящие должности в различных коммерческих организациях Ростова и Азова, непосредственно занимающихся ЖКУ. С 2013 года Арцыбашев был заместителем главы администрации города Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ. В 2017 году покинул этот пост и переехал в Рязань по просьбе бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, сейчас также находящегося под следствием. В то время Греков предложил Арцыбашеву должность советника.

В январе 2021 года Греков уволился по собственному желанию, а за ним следом свои посты покинули советники, в том числе и Владимир Арцыбашев.

Мошенничество чистой воды

Первого февраля 2023 года стало известно, что задержали экс начальника управления благоустройства (сейчас — управление дорожного хозяйства и транспорта, — прим. ред.) Юрия Фурфурака, его заместителя Татьяну Астафьеву и двоих подчиненных по статье «Мошенничество». Им вменяли закупку снегоуборочной техники по завышенной цене, на 15 миллионов рублей, с последующим «откатом». Позже они дали показания на Владимира Арцыбашева — бывшего советника вице-губернатора Игоря Грекова, который занимался коммунальной сферой.

Уже в Рязани, 3 февраля, Железнодорожный суд отправил бывшего советника вице-губернатора в СИЗО.

Буквально через неделю рязанская полиция совместно с коллегами из главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, ФСБ и регионального УФСБ рассказали, что в 2020 году Арцыбашев поручил руководству управления благоустройства мэрии организовать закупку специальных комбинированных дорожных машин на общую сумму в 63 миллиона рублей. Деньги были выделены в рамках программы. Техзадание сделали специально под конкретную фирму, а цену контракта завысили на более, чем 15 миллионов рублей.

Стоит отметить, что еще в 2021 году РЗН. инфо провел свое расследование о выделенных 63 миллионах на дорожную технику, которая оказалась не нужна. Редакция просила тогда прокуратуру Рязанской области дать оценку действиям администрации города по завышенной в цене закупке.

В марте 2023 года дело Арцыбашева и Фурфурака из Рязани передали в Москву Следственному департаменту МВД России и Генпрокуратуре. А уже в апреле 2024 года уголовное расследование было завершено и дело передали в рязанский Железнодорожный районный суд.

Однако на судебных заседаниях стало известно, что дело Арцыбашева будет рассмотрено в особом порядке, так как он заключил соглашение со следствием, признал вину и рассказал о других преступлениях. В том числе сообщил про то, что бывший вице-губернатор Игорь Греков организовал группу и предложил закупить коммунальную технику по завышенной цене.

Но в этом деле, как участник, он не проходит и с лета прошлого года сидит в СИЗО по другому делу — о взятках при закупке медоборудования.

От начала и до конца: как проходила закупка

На одном из судебных заседаний прокуратура зачитала показания Арцыбашева. В них он рассказал, что весной 2020 года на одном из ежедневных утренних совещаний Греков поставил вопрос о многочисленных жалобах горожан на некачественное содержание дорог в Рязани во время снегопадов. Выяснилось, что городу необходима новая техника для уборки, так как половина имеющейся спецтехники находилась в плохом состоянии и подлежала списанию. Греков поручил Арцыбашеву подобрать необходимую технику для закупки, но стал объяснять, что деньги на нее могут выделить только из резервного фонда. Однако, по словам Грекова, бесплатно они их взять не могут и нужно найти человека, который сможет вернуть часть денег наличными.

В своих показаниях Владимир Арцыбашев сообщал, что его корыстные мотивы заключались в том, чтобы в будущем получить от Грекова обещанную должность для себя и для супруги. Арцыбашев стал думать, как исполнить поручение. Самое простое было перепоручить это дело бывшему начальнику УБГ Юрию Фурфураку, а самому уйти в сторону. Арцыбашев опасался, что Фурфурак будет тянуть время, а потом «разведет руками и вопрос не решит».

Бывший советник обратился к своему знакомому, менеджеру фирмы «Меркатор Холдинг» Артуру Сидорову. Они встретились в Рязани, обсудили комплектацию машин. Арцыбашев сказал, что необходимо вернуть 10 процентов от суммы контракта, но Сидоров ответил, что более пяти процентов дать не сможет. Для прикрытия чиновник предложил пригнать машины в Рязань на выставку в честь Дня работника ЖКХ, что и было сделано. Техника всем понравилась, и Арцыбашев «нашел того, кто им вернет кэш, и заручился общественным мнением о модели машин».

Позже Арцыбашев связал между собой Фурфурака и Сидорова. Менеджер должен был предложить такие варианты комплектации машин, которые не могли бы поставить другие заводы, чтобы убрать потенциальных конкурентов. Как следует из показаний Арцыбашева, в детали своего плана Фурфурака он не посвящал, ничего не сообщал и про «откат». Говорил только, что закупка будет проводиться по указанию Грекова, чтобы Фурфурак «понимал свою ответственность».

В бюджете на 2020 год не были предусмотрены средства на приобретение этой техники. Греков, согласно обвинительному заключению, должен был обосновать необходимость выделения денег из резервного фонда, в том числе перед губернатором, что он и сделал в ходе одной из рабочих встреч. По версии следствия, губернатор, а ныне сенатор Николай Любимов, был обманут Грековым и ничего не знал о мошенничестве. Греков передал через Арцыбашева письмо для министра ТЭК и ЖКХ (эту должность занимал Андрей Устинов, — прим.ред.) о выделении 60 миллионов рублей субсидии на закупку шести коммунальных машин.

В частности, не было учтено, что одним из условий субсидии было то, что город должен профинансировать 5% от суммы закупки. Арцыбашев отметил, что, тем не менее, документ без задержек прошел все инстанции, и без участия Грекова это не было возможно. Спустя некоторое время Любимов согласовал перераспределение денег из резервного фонда и дал указания заместителю председателя правительства Светлане Горячкиной подготовить необходимые документы. В конце августа 2020 года Любимов подписал распоряжение.

Далее Фурфурак дал указания своим подчиненным составить заявку на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии. Комиссия приняла положительное решение. Общая сумма расходов в итоге составила 63 миллиона рублей, из них три миллиона — из городского бюджета. Далее нужно было подготовить техзадание и сформировать начальную цену контракта, Фурфурак дал своим подчиненным номер Сидорова для взаимодействия. Они направили запросы на коммерческие предложения на электронную почту Сидорова и еще двум людям.

Однако в последствии выяснилось, что двое других оказались подставными. Знакомый Сидорова изготовил фиктивные коммерческие предложения от имени других компаний. Во всех коммерческих предложениях цена на технику была завышена, и в итоге заявка на закупку была сформирована исходя из этих цифр.

В торгах участвовал не сам Сидоров, а его знакомый Евгений Алексеев, гендиректор петербургской фирмы ООО «ФГК». Как выяснилось, ранее Алексеев купил у Сидорова эту технику за 47 миллионов рублей, а в ходе закупки продал уже за 63 миллиона. Машины были поставлены в Рязань в декабре 2020 года.

Позднее стало известно, что изначально к закупке планировались машины с системой увлажнения, именно на эту технику составлялись и коммерческие предложения. Но в итоге в закупке эта система уже не фигурировала, комплектация была ухудшена, при этом цена осталась прежней. Цена производителя на одну машину составляла 7,9 миллионов рублей, но город закупил их по 10,5 миллионов.

Согласно обвинительному заключению, после получения похищенных денег Греков распределил их между участниками организованной группы согласно отведенной каждому роли в преступлении. Но сколько именно денег получил каждый из участников — непонятно.

Без реального срока

31 мая на заседании стало известно, что прокуратура подала гражданский иск о взыскании с бывшего советника вице-губернатора Владимира Арцыбашева, замначальника отдела по благоустройству города Марии Гермони, бывших заместителей начальника управления благоустройства Анны Мелешко и Татьяны Астафьевой, гендиректора ООО «ФГК» Евгения Алексеева, начальника управления дорожного хозяйства и транспорта Юрия Фурфурака и менеджера «Меркатор Холдинг» Артура Сидорова 15 млн 734 тысяч 16 рублей.

Защита Арцыбашева отметила, что данное преступление было совершено группой лиц, организатором которого был Греков. Соответственно гражданский иск должен быть удовлетворен в солидарном порядке, после установления вины всех участвовавших.

8 июля на прениях прокуратура заявила, что Арцыбашев виновен, так как осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления последствий и действовал с прямым умыслом. Гособвинитель запросил четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере одного миллиона рублей. Также попросил засчитать в срок время, которое он отсидел в СИЗО и под домашним арестом.

В принятии решения судом прокуратура просила учесть смягчающие обстоятельства: возраст Арцыбашева, явку с повинной, малолетнего ребенка на содержании, состояние здоровья, признание вины и раскаяние.

Владимир Арцыбашев и его защитник позицию прокурора поддержали, однако выступили с некоторыми замечаниями. В частности, адвокат отметил, что его доверитель с самого начала предпринимал действия, которые способствовали изобличению других участников преступления и высокопоставленных лиц. Также защитник Арцыбашева указывал на то, что имеются основания для применения статьи с назначением условного наказания. Он выразил уверенность, что обвиняемый будет отбывать наказание по месту жительства.

Сам Арцыбашев признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном. Он поддержал слова адвоката и просил назначить ему минимально-возможный срок без реального лишения свободы.

Гособвинитель отмечал, что наказание без реального лишения свободы невозможно, так как в результате хищения денежных средств вместо восьми автомобилей закупили только шесть.

9 августа 2024 года за несколько часов до приговора выступил с последним словом, в котором заявил, что позиция прокурора и потерпевшего слишком строга к нему, потому что он оказывал содействие следствию. Арцыбашев также отметил, что все его усилия в жизни были направлены на усовершенствование системы ЖКХ, как в Ростове, так и в Рязани. Напомнил о возрасте и болезни, а также о семье — у него несколько внуков.

В тот же день судья Железнодорожного районного суда огласила приговор. Владимира Арцыбашева признали виновным и осудили на четыре года условно. Также он должен будет выплатить штраф в 500 тысяч рублей. Помимо этого, по решению суда с него запросили 15 миллионов 790 тысяч 16 рублей в пользу правительства Рязанской области.

Остальным фигурантам дела по мошенничеству в закупке коммунальной технике для города еще предстоит услышать свои приговоры.