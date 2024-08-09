Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 09
21°
Сбт, 10
24°
Вск, 11
21°
ЦБ USD 86.56 0.61 09/08
ЦБ EUR 94.13 0.29 09/08
Нал. USD 87.25 / 87.00 09/08 13:50
Нал. EUR 95.30 / 95.41 09/08 13:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Успеть за 60 дней. Почему рязанцам не стоит откладывать покупку автомо...
О ситуации на российском и, в частности, рязанском авто...
6 августа 11:32
2 557
Работа в «Зеленом саде» — это у него семейное! Строительная компания п...
5 августа 14:09
2 520
Зеленые пеньки. Зачем Рязани беспощадное кронирование деревьев
Эксперт-эколог Российского экологического общества и НП...
2 августа 12:28
5 798
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max в Регионе 62: Идеальный Выбор для Ак...
Этот кроссовер создан для тех, кто ценит комфорт, безоп...
31 июля 13:30
4 950
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В рязанском суде Владимиру Арцыбашеву вынесли приговор
Его признали виновным по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Владимиру Арцыбашеву огласили приговор в Железнодорожном районном суде по делу о мошенничестве с коммунальной техникой. Об этом сообщил корреспондент РЗН. Инфо в пятницу, 9 августа.

Арцыбашева признали виновным по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Его приговорили к четырем годам условно, с обязательными посещениями госорганов раз в месяц и штрафу в 500 тысяч рублей. При этом, домашний арест изменили на подписку о невыезде.

В случае отмены условного срока, суд принял решение зачесть домашний арест день за 1,5 дня отбывания наказания, а пребывание в СИЗО за два дня отбывания наказания.

По решению суда, с него взыщут в пользу правительства региона 15 миллионов 790 тысяч 16 рублей.

Приговор может быть обжалован.

Ранее Арцыбашев выступил с последним словом в рязанском суде, заявив, что позиция прокурора и потерпевшего слишком строга к нему, потому что он оказывал содействие следствию.

Следствие подозревает Владимира Арцыбашева и Юрия Фурфурака в махинациях при закупке уборочной техники для города в 2020 году. Тогда рязанская мэрия закупила шесть специализированных машин за 63 миллиона рублей. В марте дело Арцыбашева и Фурфурака отправили в Москву. Позже стало известно, что дело о хищении 15 миллионов рублей из бюджета чиновниками направили в рязанский суд. Подробности в сюжете.