В рязанском суде Владимиру Арцыбашеву вынесли приговор

Его признали виновным по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Владимиру Арцыбашеву огласили приговор в Железнодорожном районном суде по делу о мошенничестве с коммунальной техникой. Об этом сообщил корреспондент РЗН. Инфо в пятницу, 9 августа.

Арцыбашева признали виновным по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Его приговорили к четырем годам условно, с обязательными посещениями госорганов раз в месяц и штрафу в 500 тысяч рублей. При этом, домашний арест изменили на подписку о невыезде.

В случае отмены условного срока, суд принял решение зачесть домашний арест день за 1,5 дня отбывания наказания, а пребывание в СИЗО за два дня отбывания наказания.

По решению суда, с него взыщут в пользу правительства региона 15 миллионов 790 тысяч 16 рублей.

Приговор может быть обжалован.

Ранее Арцыбашев выступил с последним словом в рязанском суде, заявив, что позиция прокурора и потерпевшего слишком строга к нему, потому что он оказывал содействие следствию.

Следствие подозревает Владимира Арцыбашева и Юрия Фурфурака в махинациях при закупке уборочной техники для города в 2020 году. Тогда рязанская мэрия закупила шесть специализированных машин за 63 миллиона рублей. В марте дело Арцыбашева и Фурфурака отправили в Москву. Позже стало известно, что дело о хищении 15 миллионов рублей из бюджета чиновниками направили в рязанский суд. Подробности в сюжете.