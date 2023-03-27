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Дело Арцыбашева и Фурфурака из Рязани отправили в Москву
Дело передали Следственному департаменту МВД России.

Дело Владимира Арцыбашева и Юрия Фурфурака по закупке уборочной техники из Рязани отправили в Москву. Об этом РЗН. Инфо сообщил источник. Дело передали Следственному департаменту МВД России. Надзор за ним будет вести Генпрокуратура.

Напомним, Владимир Арцыбашев работал экс-советником теперь уже бывшего вице-губернатора Игоря Грекова. Следствие подозревает Арцыбашева и начальника дирекции благоустройства Рязани Юрия Фурфурака в махинациях при закупке уборочной техники в 2020 году.

Тогда администрация города закупила шесть специализированных уборочных машин за 63 миллиона рублей.

РЗН. Инфо единственные, кто в 2021 году взял интервью у директора фирмы-поставщика (сейчас он также арестован).

Фото Telegram-канал «Выстрел в голову».