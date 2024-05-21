Стали известны подробности дела о хищении бюджетных денег на закупку коммунальной техники

Во вторник, 21 мая, в Железнодорожном районном суде прошло второе заседание по делу о хищении 15,7 миллионов рублей на закупку коммунальной техники рязанскими чиновниками.

Во вторник, 21 мая, в Железнодорожном районном суде прошло второе заседание по делу о хищении 15,7 миллионов рублей на закупку коммунальной техники рязанскими чиновниками.

Прокурор зачитал обвинительную часть, в которой озвучил, что бывший вице-губернатор Игорь Греков организовал группу и предложил им закупить коммунальную технику по завышенной цене. С июля по декабрь 2020 года советник вице-губернатора Владимир Арцыбашев в составе организованной группы совместно с начальником управления благоустройства администрации Юрием Фурфураком, менеджером ООО «Меркатор Холдинг» Артуром Сидоровым, гендиректором ООО «ФГК» Евгением Алексеевым и иными должностными лицами похитили из бюджета Рязанской области и города 15 млн 734 тысячи 16 рублей.

Для этого они подделали коммерческие предложения, завысив начальную максимальную цену муниципального контракта на поставку шести комбинированных дорожных машин ЭД600АК.

Как отметил прокурор, бывший губернатор Николай Любимов, который был обманут Грековым, согласовал выделение средств на закупку техники из резервного фонда.

После закупки Греков распределил средства между Арцыбашевым, Фурфураком, Сидоровым и Алексеевым. Каждый получил более трех миллионов рублей.

В ходе заседания Владимир Арцыбашев признал свою вину.

Кроме того, стало известно, что Арцыбашев заключил соглашение со следствием. На основании его показаний привлекли к ответственности и Игоря Грекова. Дело Арцыбашева рассмотрят в ускоренном порядке. На данный момент он частично возместил ущерб, причиненный городу.

Заседание перенесли на 31 мая.

Напомним, следствие подозревает Владимира Арцыбашева и Юрия Фурфурака в махинациях при закупке уборочной техники в 2020 году. Тогда администрация города закупила шесть специализированных машин за 63 миллиона рублей. В марте дело Арцыбашева и Фурфурака отправили в Москву. Позже стало известно, что дело о хищении 15 миллионов рублей из бюджета чиновниками направили в рязанский суд. Подробнее в сюжете.